Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) será gratuita el próximo 22 de septiembre con motivo de la celebración del Día Sin Coche. Será una de las acciones incluidas en la Semana Europea de la Movilidad (SEM) que se celebrará un año más en València del 16 al 22 de septiembre. La Concejalía de Movilidad incluye otras acciones como dos rutas por el antiguo cauce del río (una a pie y otra en bicicleta). Durante toda la semana se celebrará el Concurso fotográfico Muévete sin coche que para involucrar al público joven para visibilizar buenas prácticas en Instagram. Las personas que participen deben compartir una foto usando medios sostenibles . Las personas interesadas deberán subir una fotografía original a las "stories" de su cuenta de Instagram, en la que se refleje su forma de moverse por València sin utilizar el coche, con etiqueta a las cuentas de @emtvalencia, @vlcmobilitat y @valenbisioficial y el hashtag #ValenciaSinCoche.

La fotografía ganadora será premiada con una bicicleta eléctrica, “como reconocimiento a su creatividad y compromiso con la movilidad sostenible”, y el resultado del concurso se dará a conocer el 23 de septiembre a través de las redes sociales de @emtvalencia. El objetivo de la Semana Europea es fomentar hábitos de movilidad más sostenibles, saludables y seguros en las ciudades, acogerá talleres, rutas guiadas y propuestas que “promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado”, tal como ha recordado este lunes el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell.

Este programa de actividades, que se desarrollarán hasta el próximo lunes, 22 de septiembre, incluye acciones permanentes y puntuales que se llevarán a cabo en diferentes barrios y pedanías para acercar la información a todos los públicos, tanto en horario de mañana como de tarde. Entre estas, destaca, por la novedad, la presencia que la EMT tendrá en centros de educación especial “para difundir las acciones que este servicio ha puesto en marcha para facilitar que todas las personas puedan desplazarse con autonomía y comodidad y para garantizar, tal como dice el lema de la presente edición de esta campaña europea, 'la movilidad de todas las personas'”.

Jóvenes y colegios

En el programa de la SEM, elaborado por el Servicio de Movilidad con la colaboración de EMT València, Policía Local, València Innovation Capital y Valenbici, también destaca la Gran fiesta de la movilidad que se celebrará el sábado 20 en los Jardines de Viveros, junto a La Rosaleda.

“La idea de esta propuesta es compartir una agradable jornada de juegos y diversión y aprendiendo sobre movilidad responsable y accesibilidad, con actividades para todos los rangos de edad, desde bebés hasta el público juvenil”, ha indicado el edil, quien ha resaltado que durante esta celebración también se informará a la ciudadanía a través de unas carpas que se habilitarán para dar a conocer el nuevo Plan director de EMT y las zonas de bajas emisiones que se va a implantar en la ciudad a partir de diciembre”.

Con carácter más técnico, un día antes, el viernes 19, València acogerá el encuentro “Ciudades en movimiento”, en el que el Ayuntamiento contará con expertos en materia de movilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida, para reflexionar sobre los desafíos actuales y explorar soluciones innovadoras en materia de transporte urbano, movilidad activa, electro movilidad y planificación urbana sostenible.