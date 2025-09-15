Una nueva oficina de turismo en la playa será también refugio climático

El Ayuntamiento de València ha lanzado la licitación para el suministro e instalación de una nueva oficina de información turística en la playa, concebida como una construcción prefabricada modular, autosuficiente y con capacidad de trasladarse a otras ubicaciones en el futuro.

La oficina se instalará inicialmente junto al vallado del balneario de Las Arenas, en el ámbito de la línea marítimo-terrestre, en una ubicación estratégica que permitirá mejorar la atención a los visitantes que llegan a uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Además, esta oficina 100% sostenible también tendrá la funci´ppn de refugio climático.

Tal como ha subrayado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, esta actuación «responde al compromiso de ofrecer un servicio turístico de calidad, cercano y sostenible, en un enclave emblemático como es la playa de València».

El nuevo módulo prefabricado estará diseñado con criterios de autosuficiencia y sostenibilidad, lo que permitirá su adaptación a las exigencias medioambientales y a los principios de economía circular impulsados por la Unión Europea. Además, gracias a su carácter modular y transportable, podrá reubicarse en función de las necesidades futuras del servicio de información turística.

Paula Llobet ha señalado que «esta oficina no solo ofrecerá un espacio de atención moderno y accesible, sino que también se enmarca en la estrategia de turismo inteligente de València, en la que la innovación, la sostenibilidad y la proximidad al visitante son elementos clave».

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Actualmente, la ciudad de València cuenta con cuatro oficinas de turismo. La principal está situada en la Plaza del Ayuntamiento, número 1, pero además hay espacios de orientación turística en el número 48 de la calle de la Paz, en la estación de tren de Joaquín Sorolla, y otra en la playa que será desmontada en cuanto funcione la modular, más grande. Además, los turistas que llegan a València en avión disponen de otra ofician en el mismo aeropuerto de Manises.