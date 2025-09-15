València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja

El Ayuntamiento de València cerrará los centros educativos de determinadas zonas de su término municipal en caso de alerta naranja. Así se ha decidido en la Junta de Protección Civil ante la llegada del otoño y los episodios de lluvias torrenciales que van a producirse. El consistorio apela a las normativas procedentes de la Generalitat Valenciana para extremar la prevención y, por consiguiente, dejará sin efecto la actividad docente en caso de esta alerta intermedia.

"Hemos decidido que en aquellas zonas inundables de la ciudad de València y en las pedanías que se han inundado de facto aunque no consten como inundables cerraremos la actividad docente. Es una prevención" ha asegurado el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero.

Las zonas inundables son: antiguo cauce del Turia, fachada marítima, pedanías del Carraixet y lo más cercano al Turia, como Benimàmet

Del resto del semáforo meteorológico ha anunciado que, "en caso de Alerta Amarilla avisaremos a los centros docentes de la situación meteorológica. En alerta roja se cerrarán siempre que sea una alerta previsible y con la suficiente antelación como para poder cerrar sin llevarlos. Recordó que "el 29 de octubre nos despertamos con alerta amarilla y a mediodía se elevó a alerta roja cuando los niños ya estaban en el colegio y consideramos que era más peligroso venir a recogerlos que no dejarlos en el centro, que era un entorno seguro de refugio ante la emergencia".

Esta medida está llamada a tener sus consecuencias en su aplicación práctica: que haya una alerta pero que, finalmente, no se materialice en forma de aguacero. Así ha sucedido en numerosas ocasiones desde la dana, dentro del inestable invierno que se ha vivido. Pero en el Ayuntamiento tienen claro que "son las recomendaciones de la Generalitat se han puesto en conocimiento y esta es la decisión que hemos tomado. Eso puede pasar y lo tenemos asumido, pero ni vamos a ir al revés de las recomendaciones ni vamos a poner en riesgo la seguridad. Tenemos que anticiparnos y entender que hay zonas con más riesgo que otras".

Por lo que respecta al resto de zonas de la ciudad, las que no son inundables o no tienen el mismo nivel de peligrosidad, aseguró que "antenderemos a las situaciones meteorológicas concretas".

Estos son los centros afectados en caso de Alerta Naranja:

Zonas Inundables

CEIP CAMI DE L'HORTA Benimàmet-Beniferri

CEIP JOSÉ SENENT Masarrojos

IES ISABEL DE VILLENA València

CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ València

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA EL PALMAR El Palmar

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA AGRUPACIÓ MUSICAL Masarrojos

CENTRE ESTRANGER VALENCIA MONTESSORI SCHOOL València

Centros de las pedanías afectadas por la dana

CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO València

CEIP FORN D'ALCEDO Horno De Alcedo

CEIP PADRE MANJÓN València

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SANTA CECILIA CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA C.INSTR. MUSICAL CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

IES EL RAVATXOL Castellar-Oliveral

CEIP CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SAMBORI-LATORRE València

CENTRE PRIVAT FP CFFOLGADO València

CEE PÚB. ROSA LLÁCER Castellar-Oliveral

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE FORMIGUETES Castellar-Oliveral

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SEDAJAZZ València