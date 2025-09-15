El ayuntamiento usa frases de Ábalos en una campaña contra la explotación sexual: "Esta se enrolla que te cagas"

El Ayuntamiento de València ha impulsado una campaña de sensibilización en el marco del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemora el 23 de septiembre. Este año, el motivo de la campaña se centra en remarcar la complicidad de quienes consumen prostitución, apelando al sufrimiento y el dolor de las víctimas de explotación sexual.

Además, en esta nueva campaña el gobierno municipal de PP y Vox ha lanzado una cuña en radio donde se reproduce la voz de Ábalos y algunas de sus frases en el marco del caso Koldo. "Te tengo preparada una nueva, está recién llegada, perfecta, se enrolla que te cagas", dice una voz similar a la del exministro socialista, atajada por una locución que dice: "No te engañes, ninguna mujer quiere prostituirse, cuando pagas por sexo, te conviertes en cómplice de su sufrimiento. No normalices lo que no se puede tolerar. Si eres putero, eres cómplice".

La campaña municipal busca dar visibilidad al 23-S como una jornada internacional de sensibilización, invitando a la ciudadanía a hacer una reflexión en torno a esta problemática social. La campaña incluye la difusión de mensajes de concienciación desde las redes sociales, la instalación de carteles informativos en el mobiliario urbano, el uso de un autobús de la EMT vinilado con los motivos de la campaña, así como presencia en medios de comunicación.

Asimismo, el Ayuntamiento hará un envío masivo de carteles con la imagen de la campaña a asociaciones, organizaciones y entidades sociales para difundirlos por los barrios. “Queremos hacer un esfuerzo de concienciación aún mayor allí donde el tejido asociativo nos indica que puede haber una mayor presencia de esta terrible realidad para tantas personas”, ha explicado la responsable de Igualdad.

Cartel de la campaña / Levante-EMV

En este sentido, cabe recordar que desde el año 2024 el Ayuntamiento incrementó las ayudas para luchar contra la explotación sexual en la ciudad. “Destinamos 105.000€ al año a reforzar el trabajo sobre el terreno, en la primera línea, para atender a las víctimas de explotación sexual, acompañarlas de manera integral y ayudarlas a recobrar su vida”, ha explicado la concejala. En concreto, la Concejalía de Igualdad trabaja a través de convenios de colaboración con Cáritas, Médicos del Mundo y CAVAS.

Jornadas de sensibilización

En el marco de la campaña, este año el consistorio ha organizado una batería de jornadas de sensibilización, abiertas al público, para sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre esta problemática social. “Vamos a seguir trabajando en colaboración con las entidades sociales de la ciudad, por ello serán los propios profesionales de Cruz Roja, el Programa ALBA y Médicos del Mundo los que dirigirán estas sesiones para la ciudadanía”, ha explicado Rocío Gil.

Se tratará, así, de una jornada participativa en la que se debatirá sobre las causas que llevan a las mujeres a la situación de explotación sexual, los perfiles actuales de las víctimas, así como las dinámicas de atención y cuidado que se llevan a cabo desde estas asociaciones. Esta formación se desarrollará en distintas ubicaciones a través de una única sesión de tres horas de duración:

• Lunes 22 de septiembre, de 16 h a 2 0h: Casa del Voluntariado Valencia (C/ Sants Just i Pastor, 164 bajo).

• Jueves 25 de septiembre, de 16 h a 20 h: Sede del Programa ALBA (C/ Roger de Flor, 13 bajo).

• Martes 30 de septiembre, de 16 h a 20 h: Sala de actos de la Facultad de Ciencias Sociales en el Campus de Tarongers. (Avenida Tarongers, 4b).