Bajan las incidencias graves en las playas de València: 54 rescates este verano

El servicio de socorrismo y asistencia sanitaria del Ayuntamiento de València ha cerrado la temporada alta de playas con un balance de 8.084 asistencias realizadas entre el 1 de junio y el 15 de septiembre a lo largo de los 19 kilómetros de litoral de la ciudad.

Los registros se sitúan en parámetros similares a los de la campaña de 2024, en la que se contabilizaron 8.336 atenciones, si bien este ejercicio se ha observado un incremento de las asistencias sanitarias de carácter leve y, de forma paralela, una reducción de los traslados hospitalarios.

En concreto, durante este verano se han efectuado 2.271 atenciones sanitarias, de las cuales 744 se corresponden con incidencias ocasionadas por contacto con medusas; 5.758 asistencias al baño a personas con movilidad reducida; 54 rescates de bañistas en situación de peligro y 46 evacuaciones en ambulancia a centros hospitalarios. En 2024 la cifra de traslados alcanzó las 63, lo que evidencia un descenso significativo de las incidencias de mayor gravedad.

Combinación de factores

La concejala de Playas, Mónica Gil, ha destacado que “estos datos reflejan la eficacia del sistema preventivo, gracias a la combinación de la vigilancia, la señalización de banderas, los consejos de los socorristas y la rápida capacidad de respuesta del dispositivo profesional”.

Gil ha subrayado también la importancia de los servicios dirigidos a personas con movilidad reducida: “Las más de 5.700 asistencias al baño demuestran que nuestras playas son cada vez más accesibles, algo que es prioritario para este equipo de gobierno”.

Aunque la temporada alta ha finalizado este 15 de septiembre, el Ayuntamiento mantendrá servicios mínimos de socorrismo y asistencia sanitaria en las playas de El Cabanyal y Malvarrosa los fines de semana de septiembre, en horario de 11:00 a 18:00 horas, y en la playa de El Cabanyal durante el primer fin de semana de octubre y del 9 al 12 de octubre, de 11:00 a 17:00 horas.