Catalá atribuye el problema de la basura al incivismo y anuncia sanciones "muy duras"

La alcaldesa, Mª José Catalá, ha estado este martes en el programa "Les noticies del Matí" de A Punt, donde ha dejado algunos titulares, entre ellos, que el problema de la basura obedece en parte al "incivismo" de la población que abandona basura fuera de los contenedores pese a haber servicios gratuitos de recogida. Ha anunciado más campañas de conciación.

La alcaldesa ha aludido a las medidas que se adoptarán para hacer frente a la gota fía y al plan antiinundaciones de la capital que, ha explicado, que "se va a revisar porque las tres pedanías que se inundaron no estaban incluidas". El ayuntamiento, ha destacado, "debe avanzarse en las medidas preventivas para hacer protocolos y limpiar o con el plan de infraestructuras criticas. Sería recomendable que el Gobierno tambien lo hiciera con un nuevo plan sur", ha reivindicado.

Sobras las protestas propalestinas, Catalá ha destacado que se puede denunciar lo que pasa en Gaza pero sin violencia". Las protestas en la Vuelta Ciclista a España están "dejando muy mala imagen" del país y lamenta que Pedro Sánchez "alimente esta protesta".

Sobre vivienda, la alcaldesa ha defendido que es necesario un consenso nacional, pero se ha negado a la opción de topar los precios porque "no funciona". Tampoco parece dispuesta a aplicar la tasa turística que ya se aplica en muchas ciudades. Catalá apuesta por otras medidas como la moratoria a las licencias de apartamentos turísticos o los límites a los cruceros.

La ciudad colapsada porque "está en obras"

En relación a los ya habituales atascos y colapso de tráfico en la ciudad, la alcaldesa lo ha atribuido a las obras que se están haciendo en la capital, entre ellas, la de Pérez Galdós, una arteria principal cuyo cierre provoca atascos en otras vías. " Valencia tiene muchas obras en marcha, hay que cumplir plazos por ayudas europeas", ha destacado. "Entiendo el enfado de los conductores pero València está en obras", ha reiterado, al tiempo que ha anunciado que la eliminación del túnel de Pérez Galdós se hará en una segunda fase.

También preguntada sobre su posible designación como candidata a la Generlitat en sustitución de Mazón, Catalá ha destacado que "soy feliz como alcaldesa y tengo mucho trabajo por hacer en València. Estoy donde quiero estar y donde tengo que estar". Repreguntada al respecto, la alcaldesa ha asegurado que "ser presidenta me parece muy bien, pero yo tengo que estar en Valencia".

Bernabé "tiene mucho por hacer"

A preguntas de la tertualiana y subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, sobre las declaraciones en una entrevista a este diario de la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía, la socialista Pilar Bernabé, de que no dejara legado en la ciudad, la alcaldesa ha asegurado que "la delegada de Pedro Sanchez "tiene mucho por hacer" como trabajar por el soterramiento de las vias de Serreria o por el plan sur metropolitano o por que la CHJ responda a las necesidades y obras en los barrancos y los sistemas alertas. Sobre mi legado, "yo quiero ser recordada por culminar el rio y que el Jardín del Turia llegue a la fachada maritima". También "por abordar el problema de la vivienda con hechos no con palabras".

"Cansada de la relación hostil con el Gobierno"

Sobre las quejas ciudadanas sobre la acumulación de basura en las calles, la alcaldesa ha abundado en que hay tres empresas con un contrato muy ambicioso que se encargan de ello y que se han tomado medidas como reforzar el baldeo, pero también es necesario, ha subrayado, "trabajar en el civismo de la población". En que "no se deje la basura fuera. Hay servicios gratuitos de recogida". Vamos a hacer, ha anunciado campañas de concienciación y también una ordenanza "muy dura" de limpieza con sanciones de 3.000 euros para quienes ensucien la ciudad.

Preguntada sobre si ha pedido una reunión con el Gobierno para abordar el plan de infraestructuras antiriadas, la alcaldesa ha asegurado estar "cansada de la relación hostil con el Gobierno". "La relacion institucional es muy complicada", ha destaca la alcaldesa quien ha puesto como ejemplo la negativa a declarar acontecimiento de interés los Gay Games, la capitalidad verde, o el cerrojazo a la negociación sobre el el túnel de Serrería. "Me he cansado de la relación hostil con el Gobierno. Si no quieren limpiar el nuevo cacue ni hacer un plan de infraestructuras lo haré yo"