El Mercat de Russafa se liberará del infierno el próximo verano

El Mercat de Russafa contará ya el próximo año con un sistema de aire acondicionado nuevo, que permitirá acabar con las altas temperaturas que, especialmente en los episodios de ola de calor, en los que las temperaturas interiores llegaban a límites insoportables. La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación de las obras que permitirán sustituir las unidades de aire acondicionado actuales, cuya eficiencia es escasa. Un millón y medio de euros es el montante mediante el cual se llevará a cabo el proyecto de Eficiencia Energética. La empresa adjudicataria es Tecmo Instalaciones por un precio de 1,6 millones de euros, iva incluido.

Hasta ahora, la ventilación del recinto se estaba llevando a cabo con un sistema de varias unidades con más de viente años de antiguedad. De hecho, los problemas se habían ido multiplicando con las persistentes averías de sus aparatos. Además de que, por su propia obsolescencia, había multiplicado los ruidos, que además generaban quejas entre el vecindario, al tener que ponerse en marcha desde casi la madrugada. Más aún, había aparados que estaban ya considerados como ireemplazables por la inexistencia de piezas de repuesto. Incluso los remedios más o menos caseros acababan por ser contraproducentes: una de las medidas para evitar los ruidos en el interior del recinto fue la instalación de paneles fonoabsorventes, que minimizaran el impacto en la zona de compraventa. Pero esto, a su vez, generaba problemas de ventilación y refrigeración del equipo llegado a haber palas que estaban, literalmente, derretidas.

En la práctica, los resultados son ya ineficaces. Este verano, coincidiendo con las grandes olas de calor, los vendedores denunciaban las consecuencias de las altas temperaturas, que hacían poco soportable la estancia a partir de las diez y media de la mañana, asi como el deterioro mucho más rápido de los productos perecederos.

Medición de casi 31 grados el pasado mes de julio / Miguel Angel Montesinos

El proyecto de reforma sobre el que se desarrolló el concurso de eficiencia energética incluye la sustitución íntegra del sistema de climatización, ventilacion, impermeabilización, alumbrado y protección contra incendios, así como otras reformas necesarias en forma de bajantes, sellado de esquinas, carpintería, bancadas, etcétera.

La previsión de la concejalía que dirige Santiago Ballester es que las obras empiecen a finales de año y que puedan estar finalizadas para el próximo verano, con lo que se evitaría la nueva ola de calor. Las obras deberán realizarse teniendo en cuenta que la actividad comercial cotidiana del mercado debe mantenerse, lo que obligará a la empresa a una adaptación continua de los horarios de ejecución de los trabajos durante la totalidad de la ejecución del proyecto de obras. En este caso, como es una urgencia de temperaturas, no se podrá hacer como en el Cabanyal, donde se interrumpió la actividad precisamente en verano de 2024, para llevar a cabo las obras de reforma en el techo.

Obras de climatización en el Mercat d'Algirós / Ayto Vlc

Trabajos realizados y pendientes

Esta licitación se une al trabajo en los mercados de Torrefiel -ya adjudicado- y Algirós -ya en obras-, quedando pendiente el proyecto en el de Rojas Clemente, cuya situación climática no era tan alarmante. Y la última asignatura será la del Mercado Central, sobre la que ya se está trabajando en el anteproyecto. Esta obra es la más compleja, no solo por la gestión delegada del espacio, sino por tratarse de un edificio protegido, y cuya solución se irá más allá del verano de 2026.