Nueva forma de pago en la EMT de València... y las correspondientes críticas

EMT València ha dado un paso más en la modernización del transporte público con la puesta en marcha de un innovador sistema de acceso basado en tarjeta bancaria. A partir del 1 de octubre, las personas usuarias podrán acceder al autobús simplemente validando su tarjeta bancaria registrada, sin preocuparse por recargar saldo ni pensar en qué tipo de abono le conviene activar.

Para empezar a usar el nuevo sistema, bastará con acceder al nuevo espacio personal de la web de EMT València y dar de alta una tarjeta bancaria, que puede ser física o virtualizada en el móvil o el reloj. Una vez completado estos pasos, ya se podrá usar la tarjeta para validar a bordo con la nueva tarifa.

“Nuestro objetivo es que el transporte público sea la primera opción de la ciudadanía para realizar sus desplazamientos en la ciudad, y eso pasa por hacerlo cómodo, rápido y sencillo de usar. Con este lanzamiento, EMT se adelanta a las tendencias de digitalización y demuestra que la movilidad en València avanza hacia un modelo más moderno, digital y adaptado a las necesidades reales de las personas”, ha subrayado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Viaja siempre con la mejor tarifa

Con este sistema, cada trayecto tiene siempre el precio del bonobús (0,51 euros por viaje hasta el 31 de diciembre, con los descuentos subvencionados por el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y existe un límite mensual: tras 41 viajes, el resto del mes es gratuito, sin importar la cantidad de validaciones adicionales que se realicen. En la práctica, significa que nadie gastará más de 21 euros al mes, disfrutando de la libertad de moverse sin necesidad de planificar cuántos trayectos hará.

El nuevo modelo, pionero en España en el sector del transporte en autobús, garantiza además que cada cliente pague siempre el mejor precio posible. Al final de cada jornada, el sistema calcula automáticamente todos los viajes realizados, descuenta los transbordos gratuitos y aplica la tarifa más ventajosa. Además, si la persona llega a acumular más de 41 viajes, el resto de los realizados en el mes natural serán gratuitos.

Una solución cómoda y segura

Además, una de las grandes novedades del sistema implantado es que también pueden emitirse tarjetas de transporte tradicionales asociadas a la cuenta principal.

Estas tarjetas se graban con un identificador seguro —un ‘token’— y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas. Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de 5 euros.

De este modo, una madre o un padre, por ejemplo, puede asignar a sus hijos tarjetas asociadas, que les permitan moverse sin necesidad de recargar, y controlar desde el espacio web de EMT todos los viajes y cobros diarios. Cada tarjeta tendrá su contador único e independiente de viajes para que, en caso de superar los 41 en el mes natural, poder viajar de manera gratuita.

Por último, para mayor seguridad, desde el espacio personal se pueden cambiar o desactivar tarjetas on-line de manera inmediata.

Críticas de la oposición

En respuesta a este plan, la concejala socialista María Pérez ha denunciado la política de “involución metropolitana” que está ejecutando María José Catalá en la EMT. Esta medida, ha explicado Pérez, va en dirección contraria de las iniciativas de integración tarifaria que se habían implementado con el Botànic para que los usuarios pudiesen utilizar indistintamente el autobús, el metro o el tranvía.

“Hoy el Ayuntamiento ha presentado el nuevo abono MovimEMT, un título que permitirá viajar de forma ilimitada, pero solo en los autobuses municipales. Y es que aquí está la contradicción, porque hace más de dos años adjudicó un contrato que debería haberse puesto en funcionamiento para implantar la tarjeta SUMA digital, una tarjeta que sí que integra toda el área metropolitana y permite combinar autobuses, metro y tranvía”, ha manifestado.

"Lo importate es que pase rápido"

Por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi cree que cualquier cosa que signifique agilizar el uso de la EMT para los vecinos de la ciudad es bienvenido. De hecho, "para eso instalamos las máquinas en los autobuses que ahora facilitan que se pueda poner en práctica este sistema. No obstante, lo importante es que el autobús pase, y pase rápido y con frecuencia, y descapitalizar la EMT como está haciendo el PP ya se está traduciendo en un peor servicio".

En este sentido será interesante analizar el coste económico que tendrán para el Ayuntamiento de València estas medidas que favorecen tanto o más a los turistas que a los vecinos de València, que por ejemplo no podrán hacer uso del servicio en el los metros o tranvías, que en muchos casos aún se preguntan para qué sirve el bono gratuito para los jóvenes que Catalá les hizo pagar y que en muchos casos sus hijos no pudieron usar ni un día.”