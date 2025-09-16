Rediseñar la movilidad para que nos movamos todos

Todos nos movemos y lo hacemos todos los días. Por trabajo, por ocio o por motivos médicos, pero el caso es que nos desplazamos constantemente ya sea hasta la vuelta de la esquina o a otra ciudad, pero algo que para muchos y muchas es un acto que no requiere de un esfuerzo significativo, más allá del tedio de hacerlo a primera hora de la mañana, lo cierto es que otras tantas personas tener que trasladarse puede requerir de un sacrificio extra bien sea por motivos de capacidades físicas, de recursos económicos o por una deficiente planificación de las infrestructuras.

Precisamente para concienciar acerca de los obstáculos que se encuentran miles de personas en sus desplazamientos, la Semana Europea de la Movilidad de 2025, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre, pretende llevarnos a la reflexión y a la acción para que los planes de movilidad no dejen a nadie atrás y podamos movernos todos. De ahí el lema escogido este año: "Movilidad para todas las personas".

Sostenibilidad y algo más

La ciudad de València ha estado haciendo los deberes en lo que respecta a la sostenibilidad en los desplazamientos, no en vano dispone de alrededor de 200 kilómetros de carriles bici, un anillo ciclista que conecta los barrios centrales y cerca del 15 % de los valencianos se trasladan en bicicleta a diario. Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los reyes de la ciudad y en lo que respecta a los autobuses de la EMT, el 100 % está adaptado para personas con movilidad reducida y, poco a poco, se va electrificando la flota.

Sin embargo, aún existen aspectos pendientes en la movilidad valenciana. Más allá de la sostenibilidad es necesario rediseñar algunos de los aspectos de la estructura en los transportes para que todos y todas podamos movernos bien.

En esta edición se hará hincapié en la necesidad de romper, por supuesto, las barreras físicas para que todas las personas independientemente de sus capacidades, puedan acceder a todos los medios de transporte, incluidos el público, bajo demanda y compartido y los servicios de alquiler de vehículos con conductor.

Lo mismo ocurre con las estaciones y paradas, los centros de movilidad, las aceras, los carriles bici y otras infraestructuras de transporte. En este sentido deben tenerse en cuenta las rampas, la textura del pavimento, la señalización, la iluminación, las superficies, las dimensiones y el drenaje.

Pero también hay que acabar con las barreras digitales: que las herramientas online sean más intuitivas y no dejen de lado a ningún sector de la población. Tampoco por una cuestión de edad: el edadismo en los trámites que coarta la autonomía de las personas más mayores y se ven obligados a depender de terceros para gestionar sus desplazamientos.

Hay que recapacitar acerca del hecho de que el elevado coste o la falta de opciones de transporte, generalmente derivada del barrio o la localidad en la que se reside,son obstáculos que afectan a muchas personas y limitan su acceso a puestos de trabajo, educación y servicios esenciales: lo que se conoce como "pobreza en el transporte"

En este sentido es imperativa la implicación de toda la comunidad: administraciones públicas, operadores de movilidad, asociaciones de vecinos y otros colectivos deben compartir su experiencia en el transporte porque cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones diferentes en los traslados y todas las aportaciones son necesarias en la búsqueda de soluciones para reducir la pobreza en el transporte y la vulnerabilidad en la movilidad.