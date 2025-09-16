València tendrá en seis años una doble red de abastecimiento de agua como París

València tendrá una doble red de abastecimiento de agua similar a la de París para hacer frente a situaciones de emergencia y avería como la registrada la dana del pasado 29 de octubre. La red de abastecimiento de agua potable que tiene València funciona hasta ahora con agua procedente de los ríos Turia y Júcar, que se procesa y trata en las megaplantas potabilizadores de la Presa (Manises) y el Realón (Picassent) desde donde se distribuye a través de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Agua (Emshi) a más de medio centenar de municipios del área metropolitana.

La dana dejó en evidencia las carencias del sistema y ha llevado a València a intentar dotarse de una red de abastecimiento propia y alternativa para casos de emergencia. La rotura del canal Júcar-Turia y la acumulación de lodo puso en crisis el funcionamiento de las potabilizadoras, especialmente la de Manises que estuvo días a medio gas. València decidió en solidaridad con los pueblos más afectados quitar presión de su red para que los otros municipios afectados por la barrancada tuvieran acceso al recurso. Pero la capital quiere prepararse ante nuevas contingencias.

Con el plan de infraestructuras hídricas críticas que anunció la alcaldesa, Mª José Catalá, en el debate del Estado de la Ciudad del pasado jueves la ciudad se dotaría en el horizonte de 2031, plazo que excede la actual legislatura del gobierno de PP y Vox, una segunda red de abastecimiento de agua aprovechando el acuífero que se extiende bajo el suelo de la capital. Será en todo caso una red que podría funcionar, dada la gran cantidad de reservas existentes (2.500 hectómetros cúbicos, dos pantanos de Alarcón, como se vienen comparando en el ayuntamiento) "por tiempo ilimitado", siempre en caso de emergencia, mientras la ciudad lo necesitase. Una autorización del uso del agua subterránea, que hasta ahora se venía usando para riego y baldeo de calles por su baja calidad, que tiene que autorizar la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Cuando se vaya a hacer se tramitarán los permisos oportunos", apuntan al respecto fuentes de alcaldía.

València no es el único municipio que usa los pozos artesianos para el suministro de agua, sin embargo, se trata en la mayoría de aportaciones complementarias. El agua de las plantas potabilizadoras lleva un complejo proceso de tratamiento que le proporciona gran calidad, algo que no ocurre con el agua subterránea.

Red propia y gestionada por Emivasa

La segunda red de suministro de agua que impulsará València, que incluye la perforación de más pozos y la construcción de cuatro plantas potabilizadoras en la ronda norte, Pío Baroja, Malilla y Tres Cruces para poder hacer apta esta agua para consumo humano. De este modo si fallan las potabilizadoras habrá una red alternativa para garantizar que el agua llegue a las casas. No será de la misma calidad que el agua que llega de las potabilizadoras del Realón y la Presa, pero se podrá usar sin riesgos para la salud. La gestión de esta red alternativa de abastecimiento de agua correspondería, según fuentes municipales consultadas, a la empresa Emivasa, formada al 20% por el Ayuntamiento de València, y el 80% por Aguas de València, la empresa que gestiona desde hace décadas la red de agua potable de la capital.

Los jardines ya no se regarán con agua potable

La alcaldesa no ha concretado cómo se financiará su ambicioso plan de infraestructuras hidráulicas críticas, que incluye también la instalación de grandes grupos electrógenos y la ampliación de la capacidad de los depósitos de agua, y cuya inversión asciende a 120 millones de euros. A priori, aseguran en el ayuntamiento, no se repercutirían las nuevas inversiones en los recibos del agua. La idea es financiar la construcción de esta doble red de abastecimiento con fondos europeos.

Depósito de San Onofre, en Quart de Poblet, que abasteció a la ciudad de València / Emivasa

La nueva red de abastecimiento permitirá además reforzar la denominada red de baja, ya que proporcionará más agua a este sistema que permite el uso del agua subterráneo para regar los jardines y baldear las calles. En la actualidad los pozos existentes solo permiten regar el 80% de los jardines con agua procedente del acuífero, sin apenas tratamiento, y el 20% restante se riega con agua potable. La construcción de nuevos pozos permitirá que no se tenga que usar agua de la red de alta para riego o limpieza de calles

No será con todo la primera vez que València obtiene el suministro de agua de pozos del acuífero. Tiempo atrás, los habitantes de Valencia tomaban el agua de fuentes y de pozos privados y de la acequia de Rovella para su consumo, pero los brotes de cólera obligaron a buscar una solución a este problema y se creó un nuevo sistema de potabilización de aguas. El 1890 se fundó la Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia para gestionar el suministro de agua, marcando el inicio de una era de modernización del servicio. El agua era tomada de la presa del azud de la acequia de Moncada, después filtrada en Manises, en el que a día de hoy es el Parque de los Filtros y, tras ello, llegaba al depósito, de Mislata, con su famosa sala hipóstila, donde actualmente se encuentra el Museo de Historia de Valencia, entre Mislata y Valencia.