Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar

Ya hay resolución definitiva para una de las tramas del año en la ciudad de València. Tras meses de resistencia y movilización, los vecinos del complejo Residencial Nicet Patraix han forzado el cierre de la colmena de 24 apartamentos turísticos que se había instalado en los bajos de su edificio.

La Conselleria de Turismo dio de baja las licencias de los apartamentos el pasado 8 de septiembre, decisión contra la que no cabe recurso. Los títulos habilitantes, solicitados en marzo y abril de 2025 por la anterior propietaria Axis, fueron retirados cautelarmente al no iniciarse la actividad en el plazo máximo de dos meses que establece la Ley 15/2018 de Turismo. La conselleria realizó una inspección en junio y abrió un expediente al no percibir esta actividad, pero la propiedad alegó dilatando el proceso. Tras un segundo recurso, la administración autonómica tenía hasta el 1 de octubre para tomar una decisión firme, algo que sin embargo ya ha ocurrido.

Los polémicos apartamentos están hoy en manos de la empresa MContigo, que adquirió los locales a Axis en febrero y marzo de 2025, cuando ya había un conflicto abierto con la comunidad de vecinos, dado que esta aprobó en mayo de 2024 una modificación estatutaria para prohibir expresamente el uso turístico en dichos inmuebles. Además, según explican en Nicet Patraix, la empresa no comunicó la adquisición hasta agosto, “momento desde el que ha estado presionando para que los turistas que pernoctan en los inmuebles accedan a las zonas comunes (piscina, gimnasio, sala de estudios y zona infantil), a pesar de que los locales carecen de acceso directo desde la vía pública”.

A partir de ahora, es competencia del Ayuntamiento de València vigilar que los bajos no registran actividad turística y, llegado el caso, imponer las multas oportunas. Cabe recordar que el gobierno municipal de PP y Vox solicitó a la Generalitat la competencia sancionadora a principios de año y el concejal Juan Giner anunció que las las multas a los apartamentos ilegales, que ahora solo pueden llegar hasta 3.000 euros, se endurecerían y superarían los 100.000 euros.

El presidente de la comunidad, Miguel Roig, ha valorado la decisión de la Generalitat Valenciana: “Queremos felicitarnos por la actuación de la Conselleria de Turismo, que ha aplicado la ley autonómica de manera rigurosa, garantizando la baja de estos apartamentos en el registro oficial. Ha sido un proceso largo, lleno de obstáculos y de presiones por parte de la empresa explotadora, pero todavía no podemos darlo por concluido. Entendemos que el siguiente paso de la administración debe ser sancionar cualquier actividad turística que se haya llevado a cabo en los bajos desde el cierre del expediente de Turismo, al carecer de la preceptiva licencia. Los bajos de nuestra manzana son perfectos para instalar comercios de proximidad y actividades que aporten valor añadido a los habitantes del distrito de Patraix”.

Con este desenlace, la comunidad de propietarios de Nicet Patraix reafirma su compromiso en la defensa de la legalidad, la convivencia vecinal y la consolidación de un modelo de ciudad que apueste por un turismo responsable, legal y sostenible, que respete tanto a quienes visitan Valencia como a quienes la habitan día a día.