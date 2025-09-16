World Paella Day pone en valor el plato valenciano como idioma universal

"Claro que sabemos y conocemos el debate y sabemos diferenciar lo que es una paella y un arroz con cosas. Pero para la paella tradicional, que entendemos y que también nos piden, hay que tener en cuenta también que no siempre es fácil conseguir los ingredientes y a un precio razonable. Cada vez están llegando más, pero no es una cuestión fácil". World Paella Day no entiende de días de la semana. No es "el cuarto sábado de septiembre". Es el 20-S, caiga cuando caiga. Aunque la celebración en fin de semana sí que ayudará a que el poder de convocatoria de la fiesta ciudadana se multiplique.

En ella, una docena de cocineros de todo el mundo pondrán a prueba sus dotes culinarias y su inventiva para, tal como se acuña en la propia organización, mostrar los "dialectos" del idioma universal de la paella. Que no la paella valenciana precisamente por esa imposibilidad que apuntaban los cocineros portorriqueños Joe Padilla, ganador de la edición del pasado año, y Roger Sandoval, participante este año. Todo ellos utilizarán ingredientes adquiridos en el Mercado Central y arroz de Denominación de Origen. Pero a partir de ahí, ingredientes, eso sí, sabiamente combinados. Eso sí, "nosotros criticamos todo eso que vemos, esas paellas gruesas, casi haciendo montaña, o esas paellas en las que ni llegas a ver el arroz". Y dentro de ese debate sobre las variaciones de la paella valenciana, y sobre su imposible universalidad, tampoco hay que olvidar lo que dice Ian Escobar, el finalista uruguayo: "en mi país es difícil entender lo de comer conejo: son nuestros animales de compañía" mientras enseña una foto de su propio roedor.

Así ha sido el World Paella Day de 2023 /

Por todo ello, el World Paella Day se articula bajo la fórmula, y ya van ocho, de concurso gastronómico, en el que una docena de cocineros de todo el mundo vienen, se le hacen tutoriales y luego pasan a los fogones, donde se enfrentan en duelos singulares para una primera eliminatoria, pasando después a la gran final.

La fiesta será este año en jornada doble: a mediodía y por la tarde, para alargar la jornada. Mientras los cocineros dirimen sus duelos, el público que se acerque a La Marina podrá entretenerse con una degustación de paella tradicional a precios populares.

"Yeee", "Ale, au", "Que bó"

La solución para que convivan tradición y variación es el lema del concurso: "cada grano de arroz habla un idioma universal". Tratando, eso sí, de que la marca sea siempre el plato de aquí. Una hermosa paella de pollo y conejo preside la cartelería y el vídeo oficial de este año es su proceso de elaboración junto con expresiones que casi forman parte de su argot: "yeee", "ale, au", "que bó", "socarrat", mientras, en una toma cenital, se ver la liturgia de poner los ingredientes, meter la cuchara para probarlo, meter la cuchara intentando comer antes de tiempo, brindando o pasándole la ensalada de acompañamiento. Es decir, en palabras de las autoridades, "reivindicando que la paella es una forma de cultura, de entender la vida y socializar. El mundo habla paella porque es un idioma universal y es sinónimo de convivencia".

Junto al concurso gastronómico del "cap i casal", existe una campaña general en redes sociales para que todos aquellos que lo deseen puedan mostrar y exhibir sus creaciones con un hastag. Ahí es donde llega el peligro: Aquellas que, extendidas en todo el mundo, hacen alarde del repertorio de aceitunas, el pepperoni, el champiñón y demás atrocidades de cuando la "libertad creativa" se va al extremo de la piña.

La organización -cuenta con el apoyo de todos, Generalitat, Diputación y Ayuntamiento, especialmente de Visit València- habla de su edición más internacional, al tener representantes de Europa, América del Norte, América del Sur y Japón pero, sobre todo, porque ha acogido series semifinales en cinco países. Lukasz Kaniecki (Polonia), Frederic Gallego (Francia), Eva Gallart López (Dinamarca), Ramona Trujillo Núñez (Rumanía), Kaloyan Kolev (Bulgaria). William Tellez (México), Ian Escobar (Uruguay), Andrés Felipe Otálvaro (Colombia), Luis Fernando da Rocha Coutinho (Brasil), Roger Sandoval (Puerto Rico), Cheng Xiao Jie (RP China), Kenta Seki (Japón) son los participantes este año. El cocinado en directo empezará a las 10 de la mañana y durante la mañana se completarán y pasarán por el jurado.

Tras una pausa los cocinados continuarán a las 14:00 horas con la gran final, que se prolongará hasta las 16:30 y a las 17:15, tras la deliberación del jurado, se dará la proclamación del ganador y la entrega de la copa, pero el evento se alargará hasta las 19:00 horas con nuevos cocinados, cerrando una jornada completa dedicada al plato más universal de la gastronomía valenciana.