Catalá desvela su plan de infraestructuras hidráulicas críticas

Representantes del mundo empresarial, las universidades, vecinos y representantes de colegios profesionales como el de ingenieros se han dado cita este miércoles en el untamiento de València para conocer los detalles del Plan de Infraestructuras Críticas de Abastecimienot de Agua 2026-2031 de València que ha dado a conocer la alcaldesa, Mª José Catalá, junto con los responsables de la Concejalía del Ciclo del Agua y la empresa Emivasa.

El plan de infraestructuras hidráulicas, con 120 millones de inversión, incluye 33 medidas que se integran en tres grandes líneas de actuación (fortaleza, modernización y sostenibilidad) para hacer de València una ciudad "mas segura" frente a emergencias y catástrofes como la dana del pasado 29 de octubre. Aunque las infraestructuras hidráulicas no son visibles "hay que trabajar para dejar un legado de una ciudad más fuerte y segura; como ya se hizo con el plan sur ahora tenemos que dejar a nuestros hijos un nuevo plan de infraestructuras seguras".

"No se si el Gobierno está haciendo su plan de infraestructuras, conozco el de la Generalitat y València ya está trabajando en el suyo para adaptarnos a una realidad que son las riadas o los apagones". Catalá ha agradecido a Global Omnium (Aguas de València), la contrata actual de abastecimiento de agua de la ciudad, el esfuerzo por presentar en tiempo récord este plan de infaestructuras.

Las principales medidas

La alcaldesa, que ya avanzó el pasado jueves en el debate del estado de la ciudad las principales líneas del plan de infraestruturas, ha explicado que los depósitos actuales solo garantizan ahora 48 horas de abastecimiento, mientras que con las infraestructuras que se incluyen en el nuevo plan se garantizará el suministro por tiempo ilimitado.

Los macrogrupos electrógenos, otra de las patas del plan de infraestructuras críticas, los cuatro pozos y ls cuatro potabilizadores del plan se asentarán sobre un acuífero enorme. "Esta ciudad está flotando".

Dentro de las más de 30 medidas que se anuncian en un plan cuyo presupuesto asciende a 120 millones de euros, se incluye la renovación de las autopistas del agua que "ya están amortizadas y la ampliación de la red de baja presión que hay que extender a toda la ciudad". Se ampliará en 27 kilómetros la red de baja presión con lo cual en el riego y el baldeo ya no se usará agua potable.

En el parque de la Devesa habrá un suministro independiente para los cañones de agua que este verano se han activado 17 veces para refrescar el bosque y minimizar el riesgo de incendios.

Los excedentes de las estaciones del metro

Entre los objetivos del plan está el aprovechamiento del agua excedente de la depuradora (EDAR) de Pinedo y de las bombas extractoras de las estaciones del metro. Se trata de un volumen de agua "limpia" que está acabando en el mar y que ahora se pretende aprovechar para "alimentar con agua de calidad los nuevos pulmones verdes de la ciudad, en concreto, el Parque de Desembocadura". La previsión es bombear los excedentes de la depuradura hasta la ciudad para aprovechar esos 55 hectómetros de agua que se vierten al mar contribuyendo así a la regeneración hídrica de la desembocadura del Jardín del Turia. Se aprovecharán esos excedentes también para regar en la Punta y Pinedo.

La alcaldesa ha anunciado que va a llevar a la Emshi este plan para que los municipios lo hagan extensible al área metropolitana

La vulnerabilidad que evidenció la dana

El concejal del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, por su parte, ha asegurado que el objetivo del plan de Infraestructuras críticas de abastecimiento es asegurar el suministro del agua en la ciudad. "No podemos volver a estar en la situación de vulnerabilidad como nos ocurrió en la dana".

València, ha explicado el director de Emivasa, Javier Macián, es la única ciudad junto con París que puede contar con una segunda red de abastecimiento de agua. Los estudios de la Universidad Politécnica de València han asegurado que el agua del acuífero es un recurso de calidad. Las simulaciones realizadas por los investigadores de la UPV destacan que el abastecimiento de la ciudad con agua del acuífero "es viable" con la extracción de mil litros por segundo, ha dicho Macián, pero para ello es necesario ampliar la red de baja presión actual que solo tiene capacidad para extraer 300 litros por segundo.

Con la perforación de los cuatro pozos y las cuatro plantas potabilizadoras València sería autosufiente al dotarse de una red de suministro propio distinta de la actual red de alta que se abastece del agua del canal Júcar-Turia que llega a la ciudad tras su paso por las plantas potabilizadoras de la Presa y el Realón, que abastecen a medio centenar de pueblos del área metropolitana, incluida València.

Este segunda red permitiría abastecer a la ciudad en caso de emergencia por tiempo ilimitado porque con las reservas actuales solo se podría garantizar el agua 48 horas.

Modernizar las autopistas del agua

La renovación de las tuberías arteriales que traen el agua a la ciudad y que se vio muy comprometida con la dana es otro de los objetivos del plan. "Algunas están bajo el nuevo cauce. Son tuberías que ya han agotado su vida útil y nos toca actuar en ellas para garantizar la entrada de agua en la ciudad", ha detallado la jefa del servicio del Ciclo del Agua, Mª José Magraner.

Una de las medidas destadas del eje de la sostenibilidad del plan es utilizar el agua de achique, procedente del nivel freático y del acuífero, que se bombea a diario de las estaciones de metro para reutilizarla para el riego de jardines de modo que no se consuma agua de las potabilizaras, de más calidad y cara de producir. "No queremos que se pierda una gota de agua", ha dicho Magraner.

"El coste económico de estar sin agua podría ser mayor al coste del plan, cifrado en 120 millones de euros", ha continuado la responsable del Ciclo del Agua. Las 33 medidas, cuya financiación no se ha aclarado en la presentación, en la que no se han admitido preguntas, se van a implementar de manera progresiva para que en 2031 estén plenamente integras para dotar a la capital de "una red más fuerte, adaptada al entorno y respetuosa con el medio ambiente".