Talan palmeras en la calle en el centro de València por riesgo de caída
Los árboles tenían una inclinación peligrosa y podían caer en cualquier momento
Las brigada del servicio de Parques y Jardines han irrumpido en la calle de las Barcas para llevar a cabo la eliminación de tres ejemplares de palmeras. Se trata de árboles que el personal técnico consideraba que eran un peligro al haberse apreciado una peligrosa inclinación de las mismas, que podía generar una caída inesperada, con grave riesgo para viandantes y automovilistas. En el Ayuntamiento lo consideran una acción "imprescindible para garantizar la seguridad al existir una importante probabilidad de fractura". Las palmeras estaban en la acera de la derecha, muy cerca de la entrada al hotel Reina Victoria.
La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha explicado que la decisión se ha tomado tras el control y seguimiento rutinario que realizan las brigadas y el informe del personal técnico del servicio. “La vigilancia y control de las brigadas detectó que la inclinación de las palmeras era peligrosa. La mejor opción era abatimiento para evitar que cayeran sobre la acera o la calzada y causaran daños severos”.
