Renovación con mar de fondo en el Club Náutico de València

Renovación a la vista con mar de fondo en la Junta Directiva del Real Club Náutico de Valencia (RCNV), que el pasado sábado celebró elecciones tras la dimisión de buena parte de la anterior junta presidida por Marisa Arlandis, que optaba a revalidar el cargo frente a las otras dos candidaturas lideradas, una por el empresario Andrés Arlandis Fos, y la otra por Jaime Lloris Asensio. La lista más votada fue la de Andrés Arlandis, seguida de la de Lloris Asensio y por último la de la presidenta en funciones, que, según ha sabido este diario, habría impugnado el proceso, extremo que ella ha evitado confirmar a este diario. En concreto, tras el escrutinio de las papeletas depositadas en la urnas, los resultados sitúan a Andrés Arlandis Fos como vencedor, al haber obtenido 297 votos, le sigue Jaime Lloris Asensio con 246 y Marisa Arlandis Pardo, con 168. El ganador saca más de cien votos de ventaja a la actual presidenta.

Mandato con turbulencias

Este sábado se espera que, una vez cerrado el preceptivo periodo de reclamaciones y resueltas las que se hayan presentado, la Junta Electoral del club pueda proclamar oficialmente la nueva junta directiva liderada por Andrés Arlandis, que dirigirá la entidad centenaria durante los próximos cuatro años. Las turbulencias han marcado el mandato de Marisa Arlandis, que sustituyó en 2022 al notario Alejandro Fliquete al frente del Náutico. La Junta Directiva presidida por Marisa Arlandis hizo historia al ser la primera dirigida por una mujer en el Real Club Náutico de Valencia desde su creación en 1903. El proyecto de este antigua empleada de banca y profesora de la Universidad Politécnica de València se impuso en los comicios con 317 votos a favor por 264 obtenidos por la candidatura de Fliquete. Su equipo estaba formado por Manolo Setién, Andrés Arlandis, Delia Barral, Myriam Esparza, Eduardo Navarro, Jaime Lloris, María Soto, Nuria Gregori, Iván Calabuig, Adán Lorente, Jose María Escudero, Miguel Contreras, Juanjo Martínez y Miguel Martínez. En la junta directiva del nuevo presidente electo la presencia de mujeres es casi testimonial. Como vicepresidente está José Martínez y como Comodoro, Vicente Iranzo. Ejercerán de secretario, Antonio Daroqui y de tesorero Carlos Quijada. La única mujer es la vocal Marta Rodrigo.

En sus apenas tres años de gestión, Marisa Arlandis ha tenido que hacer frente a un amago de huelga de los trabajadores a ceses y purgas de socios tras las denuncias por descuadres en la situación de tesorería. Tampoco ha sido fácil la relación con Marina València, la empresa que gestiona desde 2022 la ampliación del náutico, que en su día construyó Cyes en 2006 y que estuvo varios años bloqueada. Las desavenencias con la concesionaria de la ampliación han sido continuas.

La renovación de la concesión portuaria del Real Club Náutico, refugio apartado de la burguesía valenciana aficionada a la náutica, está cercana (2030) y evitar que el espacio pase a manos de un operador privado como ha ocurrido con la marina sur de València, donde la Autoridad Portuaria de València ha adjudicado a las empresas Ocibar y Semar la gestión de los amarres, será uno de los objetivos de la nueva junta directiva.