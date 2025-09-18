El carril bici de Gaspar Aguilar supondrá una reforma completa de toda la avenida

El Ayuntamiento de València iniciará a lo largo de este mes de septiembre las obras del nuevo itinerario ciclista que discurrirá por la totalidad de la avenida Gaspar Aguilar, entre la plaza de Jesús y Doctor Tomàs Sala, conectando con los carriles bici de la calle Jesús, Jeroni Munyós-Beat Nicolau Factor, Llanera de Ranes y Tres Creus-Doctor Tomàs Sala. El trazado de este nuevo carril bici bidireccional de 1.200 metros irá segregado por la calzada y pegado a la acera este, entre ésta y un carril de aparcamiento en cordón.

En esta avenida, además, se pretende realizar una reestructuración de los carriles de circulación, manteniendo los dos carriles sentido hacia la avenida Doctor Tomàs Sala y reduciéndose a un solo carril el sentido hacia Campos Crespo. Además, se dispondrá de mayor espacio peatonal en el entorno, se mejorará la accesibilidad y se ejecutarán dos nuevos pasos de peatones semaforizados.

Presupuesto y plazos

El proyecto, nacido de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017, y adjudicado a la empresa Alcudia Servicios y Obras SL por un importe de 1.391.151 euros y un plazo de ejecución de 4 meses y medio, es concesionario de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Un proyecto del anterior gobierno"

El anterior concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, de Compromís, ha celebrado el inicio de las obras del carril bici de Gaspar Aguilar y ha recordado que se trata de "otro de los proyectos de extensión de la red ciclista que impulsamos desde Compromís durante la legislatura pasada, financiado al 90% por los fondos europeos Next Generation".

"El nuevo gobierno de Catalá pone en marcha otra infraestructura promovida por el anterior gobierno, que pone de manifiesto una vez más que ha tenido que dar marcha atrás en sus intentos de eliminar o paralizar proyectos que se ha demostrado que mejoran la vida de la gente y las mejores alternativas para moverse por la ciudad. Todo esto contrasta con los proyectos de factura propia del gobierno PP-Vox que representan un claro retroceso y que ya empeoran la calidad de vida, la salud y la eficiencia de València", ha dicho.