Catalá pide propuestas de diseño urbano al consejo de urbanistas y arquitectos

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha reunido este jueves al Consejo Asesor de Urbanismo, del que forman parte Marina Sender, Carlos Lamela, Alejandro Escribano, José María Ezquiaga y Fran Silvestre, para trabajar sobre el borrador de elementos que formarán parte del catálogo "Valentia" destinado a embellecer y generar identidad propia en el centro de la capital. La alcaldesa ha pedido a los profesionales su opinión y propuestas concretas sobre el diseño urbano para espacios como la calle Colón, la plaza Ayuntamiento y el eje de San Agustín, tres actuaciones cuyo inicio es más inminente y que en el caso de las dos últimas han sido objeto de un concurso de ideas.

El Ayuntamiento de València busca embellecer el diseño urbano del "cap i casal", unificando pavimentos y el mobiliario para mejorar y distinguir la ciudad como han hecho otras urbes europeas. Se trata de crear una identidad reconocible alejada de las intervenciones de urbanismo táctico como la llevda a cabo en la plaza del Ayuntamiento en la anterior legislatura. El ayuntamiento ya adjudicó este verano a Gecival el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación del pavimento de la infraestructura viaria y el mobiliario urbano de la calle Colón –primer punto donde se igualarán maceteros, bancos y farolas, así como redacción de un proyecto arqueológico que acompañe a dicha renovación, habida cuenta del patrimonio históricamente hallado en la zona.

Maceteros terribles

"Queremos unificar la estética de los elementos urbanos como farolas o pavimenta para acabar con la colección variopinta de maceteros y jardineras terribles heredados del anterior gobierno". Ya se ha presentado el borrador del catálogo y con el criterior del consejo se mejorará. Los arquitectos han reflexionado sobre la incorporación de elementos como los bordillos o las rampas de accesibilidad al citado catálogo".

Del comité de "sabios" creado por Catalá en marzo de 2024 forman parte Alejandro Escribano, director del PGOU de 1988 de València que trazó las líneas de la nueva València y el madrileño José María Ezquiaga, que ya ha tomado contacto con la ciudad en el diseño del controvertido PAI de Benimaclet. También dos proyectistas de prestigio, en concreto el valenciano Fran Silvestre y el madrileño Carlos Lamela, coautor junto con Richard Rogers, de la premiada terminal T4 del aeropuerto de Barajas. La única mujer además de Catalá en el consejo de sabios es la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de València, Marina Sender.