Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia

En el número 14 de la calle Dolores Alcaide rompe la línea de bloques residenciales un solar ajardinado y vallado con un bonito palacete en el centro. Según la descripción de sus dueños, este edificio de principios del siglo XX, de elegante estilo indiano, nació como la casa de verano del terrateniente Antonio Bosch. Años después, el edificio albergó el restaurante Versalles, donde un piano de cola en la entrada recibía a la clientela. Más tarde fue el hogar de una influyente familia industrial y, con el tiempo, una guardería.

Hoy es un hotel con una docena de habitaciones llamado The Venue Hostel Boutique, y el negocio podría tener los días contados. El pasado 11 de septiembre, el servicio de licencias emitió una resolución concediendo a la mercantil propietaria 15 días para presentar alegaciones antes de decretar el cierre o clausura de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto por la ley autonómica de Prevención de Contaminación y Calidad Ambiental.

Los problemas administrativos con este hotel de la Raiosa vienen de lejos. El 27 de septiembre de 2023, la empresa presentó apertura de actividad por comunicación de actividad inocua para lo que consideraron "albergue". Pero el 11 de abril de 2025 el servicio de Licencias Urbanísticas presentó un informe desfavorable porque, según el Plan General de València, la calificación es de Servicio Público Dotacional. El uso terciario hotelero se encuentra expresamente prohibido en los sistemas locales de Servicio Público, con lo que –sentenciaba el informe– el "uso solicitado se encuentra prohibido".

En ese mismo documento, el servicio de licencias trasladaba al equipo jurídico municipal la responsabilidad de realizar las actuaciones procedentes sobre la no viabilidad de legalizar su uso “teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra implantada”. Pese a no tener el plácet del ayuntamiento, administración competente, el hotel cuenta con reseñas en booking desde marzo de 2023. Y a día de hoy la empresa sigue explotando el negocio con absoluta normalidad.

No solo eso. La mercantil fue un paso más lejos el año pasado y el 14 de octubre de 2024, el servicio territorial de Turismo de la Generalitat levantó un acta de inspección al hotel, porque se comprobó que se había realizado "una ampliación consistente en las instalación de dos módulos de madera, con una capacidad de dos plazas por módulo, sin haber presentado declaración responsable de aumento de capacidad". Habían creado nuevas habitaciones en el exterior.

El hostal boutique ubicado en el barrio de la Raiosa / Miguel Ángel Montesinos

En el informe de la conselleria se explica que el titular del alojamiento presentó declaración responsable en diciembre de 2024 pero, ante la carencia de los títulos habilitantes municipales, "renunció al derecho inherente a la declaración responsable presentada". En febrero de 2025 la inspección autonómica acudió al establecimiento para comprobar si se habían retirado los módulos de madera instalados en el jardín. Estos se mantenían, solo se había retirado de su interior el mobiliario de dormitorio. En el informe del 2 de febrero, el inspector indica: "La empresa es conocedora de la imposibilidad del uso de los módulos como dormitorios pero aún no ha decidido si desmontará los mismos o los dejará para otras actividades".

Crecimiento turístico en la Raiosa

Finalmente, como se ha dicho, el ayuntamiento vuelve a tomar cartas en el asunto y el 11 de septiembre resuelve dar trámite de audiencia previa a dictar resolución ordenando el cierre de la actividad como albergue en la calle Dolores Alcaide. En los fundamentos de derecho se especifica que la declaración responsable presentada adolece de una inexactitud, omisión o falsedad de carácter esencial, por cuanto las obras e instalaciones declaradas por la interesada no son autorizables, al tratarse de un uso expresamente prohibido en el planeamiento (dotación), tal como se indica en el informe técnico obrante en el expediente.

La resolución deja en el aire un negocio que, según explica en su web, cuenta con un equipo es el alma del hostel de "diez personas provenientes de diferentes rincones del mundo, con culturas, idiomas y experiencias que les permiten conectar con cada viajero". Asimismo, a modo de contexto cabe señalar que la Raiosa es uno de los barrios donde el ayuntamiento permitirá más margen de crecimiento turístico: la futura norma fijará un límite del 8 % de plazas turísticas respecto a la número de vecinos empadronados en un barrio y, según el informe en el que se basa esta ordenanza, la Raiosa actualmente cuenta con un 1,37 % de plazas turísticas por población. En el citado informe no consta ningún hotel dentro de la Raiosa.