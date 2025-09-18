Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad

Las instituciones y los ciudadanos administrados por ellas suelen avanzar por carriles paralelos, que a veces se tocan y muchas otras tienden a alejarse. Hoy se ha visto lo segundo. La conselleria de Medio Ambiente ha organizado un acto para bautizar oficialmente el llamado “Pont de la Solidaritat”, la pasarela que cruza de San Marcelino a la pedanía de La Torre y que tras la dana fue empleada por decenas de miles de voluntarios para llevar víveres a la zona cero de barrancada. Los vecinos de La Torre ya habían nombrado el paso elevado ciclopeatonal como “Pont de la Solitaritat”, rotulado con un cartel azul. Sin embargo, la citada conselleria ha retirado este cartel y ha colocado el suyo propio con el título “Puente de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga”, en castellano.

En realidad este nombre ya se había oficializado antes de la dana, en homenaje a la persona que diseñó la pasarela. Meliá Lafarga fue ingeniero de caminos, canales y puertos de la Conselleria, al frente de obras destacables como una de las primeras vías verdes de España, la que discurre desde la rotonda de La Torre Miramar en dirección a Puçol atravesando la huerta norte de València. La pasarela que conecta la pedanía con la ciudad a la que pertenece fue su último proyecto antes de fallecer. Al descubrimiento de la nueva placa han asistido altos cargos de la citada conselleria –Martínez Mus lo tenía en agenda pero finalmente no ha acudido– y familiares del ingeniero Jorge Meliá Lafarga.

También han acudido la presidenta de la asociación vecinal de La Torre, Aniuska Dolz, y el portavoz vecinal, Norman Ortells, para mostrar su malestar por la retirada del antiguo cartel. Consideran que la suplantación de uno por otro se ha hecho con nocturnidad, sin avisar al vecindario que bautizó la pasarela, y lamentan que la conselleria haya elegido el mismo sitio que eligieron ellos para otorgar el nombre oficial. "Tienen muchos metros de puente para colocar su cartel. Esto es una vergüenza y un insulto a la asociación vecinal que trabaja por el barrio y por la reconstrucción", lamentaba Ortell. “Este puente ya lo bautizamos con muchos voluntarios del pueblo y de fuera. Fue un acto pacífico y simbólico celebrado el 29 de diciembre del año pasado, dos meses después de la barrancada. Ahora vienen sin avisarnos y colocan su cartel, que lo hemos visto de casualidad”, decía Dolz.

"Es indigno que el PP se apropie del nombre"

Por su parte, Lucía Beamud, concejala de Compromís y vecina de La Torre, ha considerado que la inauguración de la “Pasarela de la Solidaridad” —en castellano— por parte del gobierno de la Generalitat "es una clara muestra de un gobierno que vive de espaldas a su pueblo: insensible e irrespetuoso", ha manifestado. "Hoy han venido a La Torre únicamente el gobierno con la prensa, para hacerse la foto. En una carrera desesperada por limpiar la imagen de Mazón y de un Consell que desde aquel 29 de octubre ha demostrado ser indigno", ha continuado.

"Han venido a La Torre sin avisar al Consell de la Juventud —que fue quien propuso renombrar así la pasarela—, sin la asociación de vecinos y vecinas de La Torre ni ninguna entidad del pueblo. Han despreciado el acto de la sociedad civil, que además fue multitudinario. Los valencianos y valencianas, las ONGD y multitud de asociaciones fueron los primeros que llegaron a nuestros pueblos. A ayudarnos a limpiar el barro de nuestras calles y casas, a repartir bienes de primera necesidad o a ofrecernos esa primera palabra amable y ese abrazo de calor humano. Es indigno que el PP trate de apropiarse del nombre de un puente que ha simbolizado justamente lo contrario de lo que hicieron como gobierno: la ayuda, el apoyo y el acompañamiento a las víctimas", ha denunciado Beamud.