PSOE y Vox se repartirán la "senyera" en los dos últimos 9 d'octubre de la legislatura

PSOE y Vox se repartirán las dos últimas condiciones de abanderado en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre aunque, de momento, María José Catalá no suelta prenda de a quien le tocará dentro de menos de un mes. "No está decidido. Puede ser el Partido Socialista o puede ser Vox. Puede ser de mayor a menor representación o al revés". Hace referencia a la asignación en función a la representación en la corporación municipal. Pero si en 2023 fue ella la que llevó la enseña, al siguiente se lo concedió a la segunda formación con más concejales; es decir, a Compromís.

Bajo esa lógica, y a pesar de que las relaciones entre los partidos en sede municipal no es la más fluida, sería el Partido Socialista el beneficiario de la prerrogativa. Lo que sí que deja claro con esta afirmación es que Vox formará parte del ciclo, en lo que será la primera vez que lleve la enseña después de dos legislaturas en el hemiciclo.

Si el criterio es el de la representación municipal decreciente, el camino lleva al PSOE. Y también por un ejercicio de lógica, el encargado de llevarla sería su portavoz, Borja Sanjuan. Pilar Bernabé en 2021 y Sandra Gómez en 2018 son las últimas portadoras de esta formación. El año pasado, Santamaría fue el primer edil que, en representación de su partido, portó las borlas de la senyera al inicio del recorrido.

También sería la primera vez que el Partido Socialista lleva la senyera en un recorrido que pase nuevamente por la Catedral para celebrar el Te Deum, rito que recuperó Catalá al llegar a la alcaldía. El año pasado, Papi Robles trasladó la enseña hasta la Puerta de los Hierros y, una vez allí, se la traspasó a la propia alcaldesa, quien la custodió durante el acto religioso. En esa ocasión, los ediles del Partido Socialista se quedaron fuera.

Sanjuán llevó una de las borlas el año pasado en el primer relevo de la Procesión / @borjasanjuan

Si, por el contrario, Catalá cambia la tendencia y el agraciado fuera Vox, también la lógica indica a José Gosálvez como portador. Adelantar a Vox en el orden supondría que el socio de gobierno no cerraría la legislatura siendo el abanderado.

A lo largo del periodo democrático, contando con una primera procesión en 1979, la «senyera» ha sido portada 19 veces por el Partido Socialista, 17 veces por el PP (una de ellas como Alianza Popular, cuando lo hizo Martín Quirós) y más testimoniales han sido los turnos de Compromís (3), Unión Valenciana (2), Ciudadanos (2), València en Comú (1) y Partido Comunista (1). Precisamente, esta última fue la primera, cuando el portador fue Pedro Zamora en la procesión de 1979. La mayor anomalía en la alternancia ocurrió en el trienio 1997-1999, cuando Rita Barberá encomendó la bandera sucesivamente a tres de sus concejales: Juan Vicente Jurado, Alfonso Grau y Miguel Domínguez.

La cuestión de las asociaciones vecinales y la Medalla de la Ciudad

Catalá también se ha referido al debate sobre la no concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a las asociaciones de vecinos de las poblaciones afectadas por la Dana, solicitado por el propio Partido Socialista. La alcaldesa ha apelado a que "hay un reglamento, que no he escrito yo y que el Partido Socialista conoce perfectamente. Las medallas tienen unas normativas incluyendo unos años de antigüedad de las entidades. No es una decisión mía, sino de un procedimiento y de que los técnicos hacen informes. No es una cuestión de voluntad mía o no. El Partido Socialista ha gobernado y sabía que esta concesión no se acogía a la normativa. Y no se daban las circunstancias".

Emplazó a la concesión de la Medalla de la Gratitud, para cuya entrega todavía falta tiempo. "El reconocimiento es merecido y se está tramitando. Pero será largo, porque hay muchas entidades a las que hay que reconocer y, sobre todo, no queremos dejar a nadie fuera. Tardamos en conceder las Medallas en el incendio de Campanar y aquí haremos lo mismo cuando esté todo completado".

En el caso del incendio -un hecho menos complejo-, las asociaciones galardonadas se decidieron en febrero de 2025, un año después, y se entregaron el pasado mes de mayo.

Por último, también ha reflexionado por la escasa presencia de mujeres entre los galardones de Hijos Predilectos y Adoptivos. "Es verdad y de cara al año que viene debemos pensarlo todo" pero a la vez recordó que "ni el PSOE ni Compromís presentaron mujeres. Si las hay es por mi equipo de gobierno".

El PSOE recuerda al IVI, Lambda...

Pero el debate y la discrepancia están muy lejos de haber terminado. El Grupo Municipal Socialista ha salido en turno de réplica asegurando que el argumento de los años de vigencia no se sostiene y apela en ese sentido a que, a lo largo de los años, se han entregado Medallas a colectivos que están muy lejos de ese referido requisito de antigüedad. Apelan para ello a entidades que lo recibieron en otras legislaturas, como el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), el Col·lectiu Lambda, la Associació Víctimes del Metro 3 de juliol o el colectivo Quiero Corredor.

Lo cierto es que la norma sí que es clara: cada medalla requiere unos años de trayectoria de las instituciones. Textualmente, el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de València dice que "la Medalla de la Ciudad tendrá tres categorías: medalla de oro, plata y bronce, según la importancia de los hechos que trate de reconocer y según la historia y la tradición de las instituciones galardonadas; así, se establece que para una trayectoria de 0 a 24 años, se concederá la medalla de bronce; de 25 a 49 años, la medalla de plata; y de 50 años o más, la medalla de oro".

Y también es claro que, con diferentes legislaturas y diferentes alcaldes, tanto con Rita Barberá como con Joan Ribó, la norma se ha obviado, otorgando el premio a entidades que no llegaban a esas antigüedades.

Abanderados de la Procesión Cívica (1979-2024)

1979: Pedro Zamora (PCE)

1980: Fernando Millán (PSOE)

1981: Juan A. Lloret (PSOE)

1982: Esteban Novella (UCD)

1983: Juan A. Lloret (PSOE)

1984: Joan Ballester (PSOE)

1985: Clementina Ródenas (PSOE)

1986: Martín Quirós (AP)

1987: González Lizondo (UV)

1988: Fernando Puente (PSOE)

1989: Fermín Artagoitia (PSOE)

1990: Joan Ballester (PSOE)

1991: González Lizondo (UV)

1992: José Luis Olivas (PP)

1993: Joan Ballester (PSOE)

1994: Manuel Tarancón (PP)

1995: Francisco Camps (PP)

1996: Aurelio Martínez (PSOE)

1997: Juan Vicente Jurado (PP)

1998: Alfonso Grau (PP)

1999: Miguel Domínguez (PP)

2000: José Luis Ábalos (PSOE)

2001: Vicente Igual (PP)

2002: Jorge Bellver (PP)

2003: Rafael Rubio (PSOE)

2004: Silvestre Senent (PP)

2005: Carmen del Río (PSOE)

2006: Marta Torrado (PP)

2007: Vte. G. Móstoles (PSOE)

2008: Alfonso Novo (PP)

2009: Mercedes Caballero (PSOE)

2010: R. Isidro Sanchis (PP)

2011: Francisco Lledó (PP)

2012: Joan Calabuig (PSOE)

2013: Cristóbal Grau (PP)

2014: Salvador Broseta (PSOE)

2015: Joan Ribó * (Compromís)

2016: Fernando Giner (Cs)

2017: María Oliver (VlcC)

2018: Sandra Gómez (PSOE)

2019: Mª José Català (PP)

2020: Narciso Estellés (Cs)

2021: Pilar Bernabé (PSOE)

2022: Sergi Campillo (Compromís)

2023: Mª José Catalá * (PP)

2024: Papi Robles (Compromís)

* Primera autoridad municipal ese año