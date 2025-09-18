La unidad policial contra los patinetes estará lista a final de año

La nueva unidad de Policía Local de València destinada a garantizar la seguridad de los peatones, los ciclistas y los usuarios de los patinetes que anunció recientemente al alcaldesa María José Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad, podría comenzar a funcionar a finales de año.

Así lo ha indicado este jueves el jefe de la Policía Local de València, Ángel Albendín, que ha destacado que los agentes destinados a este servicio se moverán dentro de los carriles por los que circulan los usuarios de los vehículos de movilidad personal.

En busca del patinete policial

Albendín ha comentado que se está analizando "qué patinete es el que ofrece las mejores garantías de seguridad para los policías" y el que reúne "las características para que pueda ser un vehículo policial". A su vez, ha señalado, preguntado por la fecha en la que la nueva unidad estará operativa, que se han de hacer "pruebas pilotos" y ofrecer "la formación" correspondiente a los integrantes de este nuevo grupo policial.

Actividades de la semana de la movilidad en Viveros. / Levante-EMV

El responsable de la Policía Local de València se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado al Parque de Viveros junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el concejal de Movilidad y de Seguridad, Jesús Carbonell, para conocer las actividades de seguridad vial dirigidas a escolares organizadas por la Policía Local dentro de la Semana Europea de Movilidad.

"Estamos ahora mismo en una fase en la que estamos viendo qué patinete es el que ofrece las mejores garantías de seguridad para los policías y que además tenga las características" convenientes "para poder ser un vehículo policial, con las prestaciones necesarias para que el servicio vaya como tiene que ir", ha expuesto Ángel Albendín.

Pruebas y formación

Tras ello, ha considerado que "posiblemente para finales de este año" podría comenzar a operar esa nueva unidad, "con las pruebas pilotos que vamos a hacer y la formación que se tiene que dar" ya realizadas. "Seguramente a finales de este año lo tendríamos operativo", ha aseverado el responsable policial, al tiempo que ha apuntado que ya se está "en pruebas".

Por su parte, Catalá ha valorado la "apuesta" planteada para poner en marcha esta nueva unidad de la Policía Local de Vehículos de Movilidad Personal. Así, ha manifestado que es una iniciativa "con mucho sentido" teniendo en cuenta que "cada vez es mayor el número de ciudadanos que va con vehículos de movilidad personal" y que "eso implica una necesaria regulación, medidas de seguridad y, sobre todo, que la policía esté muy atenta a estas cuestiones".

"Una de las estrategias más eficaces"

El jefe de la Policía Local ha añadido que se ha apostado por este nuevo servicio entendiendo que "una de las estrategias más eficaces que pueda haber" para controlar ese tipo de vehículos "es que haya policías dentro de la vía" que utilizan sus usuarios".

"Es difícil de controlar cuando vas en moto o en coche. Operativamente es muy complicado", ha expuesto al respecto, a la vez que ha resaltado que tener agentes "patrullando por la misma vía puede ser un aspecto disuasor y preventivo" de infracciones o malas conductas.

Asimismo, ha aseverado que patrullar por las mismas vías que los vehículos de movilidad personal aumenta las "posibilidades de poderlos captar".