València prepara un nuevo contrato para taponar el agujero millonario de la grúa municipal

El deficitario contrato de la grúa municipal, que entró en vigor en agosto de 2022, continúa siendo un agujero negro que se traga unos 2 millones de euros anuales. El gobierno del Rialto firmó el contrato por un montante de 4,5 millones para dos años, prorrogables cada año hasta 2027. Y el desfase entre los ingresos provenientes de las multas a los vehículos que se retiran de la vía pública por mal estacionamiento y el canon anual entregado a la adjudicataria por sus servicios, arroja un saldo anual a favor de la empresa de 1.9 millones de euros en 2022; 2.1 millones de euros en 2023; y 2.2 millones de euros en 2024. Además, hasta agosto de 2025 el balance es de 1.5 millones en favor de la empresa, con lo que el agujero está lejos de taponarse.

Al hilo de esto, Compromís advirtió el martes que el gobierno municipal de PP y Vox “sigue reduciendo el uso y la recaudación de la grúa en lo que llevamos de 2025, incluso después de verse forzado a indemnizar con 2’2 millones de dinero público a la empresa prestadora del servicio por infrautilizarla en 2024, pese al elevado grado de infracciones viarias y las constantes reclamaciones vecinales para que se acabe con ellas”, señalaron los valencianistas.

Según Compromís, en 2024 “la Policía Local requirió los servicios de la grúa municipal mucho menos de lo calculado por los técnicos municipales para solucionar el problema de estacionamiento irregular en el espacio público”. Y la recaudación sigue cayendo en picado porque a estas alturas de año es prácticamente inferior en 100.000 euros respecto a lo deficitariamente recaudado en el mismo periodo de 2024. Así, Grezzi considera que el gobierno de PP y Vox concibe una ciudad donde sería preferible “tener un reducido número de incívicos aparcando como les da la gana –a costa de las arcas públicas–, en lugar de ser una ciudad segura donde se respeta la convivencia”.

Asimismo, se pregunta si el bipartito conservador ha elegido prorrogar un contrato heredado y criticado por el propio PP, de manera innecesaria, teniendo la capacidad de cerrar el grifo habida cuenta de que ya se encuentra en el periodo de prórrogas. “Si no está conforme, ¿por qué no lo ha cambiado en los más de dos años de gobierno?”, se pregunta el ex concejal de Movilidad. “Lo cierto —continúa— es que el contrato está bien hecho, porque tristemente muchas calles, aceras y espacios peatonales están inundados por vehículos que deberían ser retirados por la grúa y si se retiraran como desean los vecinos no habría agujero alguno: la carga de las infracciones la asumirían los infractores hasta que dejaran de serlo”, argumenta el valencianista.

Sin embargo, el actual de Movilidad, Jesús Carbonell, sí tiene intención de corregir el déficit. Tras ser consultado por los datos negativos de 2025 y las afirmaciones de la oposición, Carbonell argumenta que “no es cierto que la actual corporación reduzca el uso de la grúa municipal, sino que las diferencias entre el canon anual que se paga a la empresa y la recaudación desde el año 2000 son parejas, con la particularidad de que en 2025 se produjo la pérdida de gran parte de las grúas como consecuencia de la dana y, sin embargo, las cifras se mantienen parejas.

“El problema radica –continúa Carbonell– en que los costes derivados del mantenimiento del servicio de grúa son elevados ya que, de hecho, en la licitación que se produjo en 2022 sólo se presentó una empresa, no siendo atractivo dicho contrato para ninguna otra. No obstante, la actual corporación está redactando los pliegos de una nueva licitación para intentar conseguir que el dimensionamiento del servicio, la recaudación que se produce y los costes de su mantenimiento mantengan una mejor ratio que la del contrato elaborado por la anterior corporación municipal”, cierra el edil de Movilidad.