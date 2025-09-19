El crematorio garantiza su gestión durante 4 años por 2,2 millones

El servicio de incineración del Cementerio General de València no hace más que crecer. La fórmula de la cremación está cada vez más extendida, ganando en predilección a la fórmula convencional del nicho. Prueba de ello es que, en cada ampliación que se hace de los camposantos, se incluyen, sí o sí, espacios para los columbarios, que se llenan con bastante rapidez. Actualmente, los dos hornos municipales practican 2.700 incineraciones anuales.

Ahora, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la firma de los servicios de mantenimiento y explotación de los hornos, que suponen una inversión de 2,2 millones de euros por cuatro años y con posibilidad de prórroga.

La empresa adjudicataria es Atroesa, la única que se presentó al concurso y está avalada por una experiencia de mas de 50 años, tras instalar su primer crematorio en Madrid en 1973.

Garantías de eficiencia

El servicio de crematorio municipal, que dispone ahora mismo de dos hornos, se puso en marcha hace casi 40 años, cuando esta fórmula empezó a generalizarse. El primero se instaló en 1987 y se dobló en 1992. Con el paso de las décadas, el servicio está condicionado también a aplicarle la tecnología para el procesamiento de los gases y, en palabras del concejal portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, "las mayores garantías de eficiencia". El servicio de mantenimiento de los hornos y del sistema de filtración de gases y los equipos de medición es una competencia municipal, lo mismo que los propios servicios funerarios que presta en Cabanyal, el Grau, Campanar, Benimàmet, Massarrojos y El Palmar.

Los dos hornos crematorios municipales, que funcionan con gas natural, fueron diseñados para la incineración de cadáveres y restos de exhumación de forma individualizada. Las dos instalaciones son del modelo Diamond 2000, de la firma J.G. Shelton Co. Ltd. de Surrey (Inglaterra) y ambas cuentan con la aprobación y la homologación del Consejo de la Federación Británica de cremaciones.

