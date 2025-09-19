Locura a las puertas de la tienda de Apple en pleno centro de València para comprar el nuevo iphone

Desde primera hora de la mañana, algunos de madrugrada, cientos de personas han aguardado su turno a las puertas del Applestore de Apple en València para conseguir uno de los nuevos teléfonos móviles de la firma que salían hoy a la venta.

La firma presentó la semana pasada sus nuevos modelos de iPhone. Entre las novedades de este año, además del modelo de entrada (el iPhone 17), destaca el modelo pro y, especialmente, el Air, mucho más fino y delgado que cualquier otro modelo lanzado al mercado por la firma de la manzana.

Pese al elevado coste de estos teléfonos, a partir de los 959 euros para el modelo de entrada y más de 1.500 para el modelo profesional, parece que Apple sigue pudiendo presumir de miles de clientes fieles también en la capital valenciana.