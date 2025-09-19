Nuevo cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
El cartel con el logo de la conselleria y el nuevo nombre oficial ("Pasarela de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga", en castellano) cambia de sitio y amanece en una columna en el lado de San Marcelino. Mientras, el rótulo vecinal colocado simbólicamente dos meses después de la barrancada sigue sin aparecer
Sigue el baile de placas en el Puente de la Solidaridad, la pasarela que cruza de San Marcelino a la pedanía salvando el Plan Sur y que fue bautizado así por los vecinos de La Torre en homenaje a las decenas de miles de voluntarios que la utilizaron durante semanas para llevar víveres a la zona cero de la barrancada del 29 de octubre.
Ayer, en un acto discreto, la Conselleria de Medio Ambiente retiró la placa azul que colocaron simbólicamente los vecinos dos meses después de la dana ("Pont de la Solidaritat", en valenciano) y colocó en su lugar otro rótulo con el nombre oficial del puente: "Pasarela de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga", en referencia a la persona que diseñó el paso ciclopeatonal poco tiempo antes de fallecer. Al homenaje asistieron los familiares del ingeniero, se descorrió una cortinilla azul y se pronunciaron unas preves palabras.
Pues bien, la nueva aplaca ha amanecido hoy colocada en un lugar distinto. Tras la denuncia vecinal realizada en Levante-EMV por algunos representantes de la asociación de La Torre, que no entendían por qué habían retirado su placa "con nocturnidad", el nuevo cartel ha sido retirado de la pared de hormigón que mira a la pedanía y lo han colocado en una columna del lado de San Marcelino.
Se trata de una reparación parcial, porque, pese a que miembros del Ayuntamiento de València mediaron la conselleria para devolver el rótulo de la asociación a su lugar original, este sigue sin aparecer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València
- La CHJ atenta a las extracciones en el «mar subterráneo» de València que anuncia Catalá
- Catalá se compromete a derribar las Casitas Rosas