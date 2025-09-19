Nuevo cambio de placa en el Puente de la Solidaridad

Sigue el baile de placas en el Puente de la Solidaridad, la pasarela que cruza de San Marcelino a la pedanía salvando el Plan Sur y que fue bautizado así por los vecinos de La Torre en homenaje a las decenas de miles de voluntarios que la utilizaron durante semanas para llevar víveres a la zona cero de la barrancada del 29 de octubre.

Acto institucional de ayer con el cambio de placa / Levante-EMV

Ayer, en un acto discreto, la Conselleria de Medio Ambiente retiró la placa azul que colocaron simbólicamente los vecinos dos meses después de la dana ("Pont de la Solidaritat", en valenciano) y colocó en su lugar otro rótulo con el nombre oficial del puente: "Pasarela de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga", en referencia a la persona que diseñó el paso ciclopeatonal poco tiempo antes de fallecer. Al homenaje asistieron los familiares del ingeniero, se descorrió una cortinilla azul y se pronunciaron unas preves palabras.

Acto de colocación de la placa vecinal dos meses después de la dana / Levante-EMV

Pues bien, la nueva aplaca ha amanecido hoy colocada en un lugar distinto. Tras la denuncia vecinal realizada en Levante-EMV por algunos representantes de la asociación de La Torre, que no entendían por qué habían retirado su placa "con nocturnidad", el nuevo cartel ha sido retirado de la pared de hormigón que mira a la pedanía y lo han colocado en una columna del lado de San Marcelino.

Nueva ubicación del cartel de la conselleria / Fernando Bustamante

Se trata de una reparación parcial, porque, pese a que miembros del Ayuntamiento de València mediaron la conselleria para devolver el rótulo de la asociación a su lugar original, este sigue sin aparecer.