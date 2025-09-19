Estas son las nuevas calles y solares de València que se asfaltarán y adecentarán

Los diferentes gobiernos municipales llevan a cabo periódicamente labores de saneamiento en descampados. Sean o no de titularidad municipal. Estos solares se emplean como aparcamientos espontáneos. No es fácil encontrar garages y la ciudad, especialmente en sus zonas de crecimiento de los años setenta y ochenta, no eran muy dados de acompañar las fincas de aparcamiento subterráneo.

Ahora, el consistorio va a adecentar dos de estos emplazamientos, uno a cada extremo de la ciudad. Uno está ubicado en la calle II República Española, ya en el linde con el Bulevar Sur. Allí se arraciman caso doscientos vehículos en una amplia parcela, aunque una buena parte de ellos están cerrados para uso particular, igual de deteriorados que los que son de libre disposición.

El otro es otra explanada yerma en el que, con bastantes estrecheces, aparca medio centenar de vehículos. Está en la calle Agustí Centelles Ossó y Hermanos Fabrilo.

En ambos casos, se trata de lugares que no están asfaltados "y que no están en buenas condiciones, porque por ejemplo, cuando llueve se convierten en barrizales". Se rehabilitará toda su superficie aplanándola, aplicándoles zahorra que después también compactarán. No será asfalto, con lo que no está previsto señalizarlos, pero sí que permitirá evitar algunas de las molestias.

Pavimentación de calles

Esta acción forma parte de una acción que incluye también la repavimentación y asfaltado de varias calles de la ciudad, tras aprobarse su adjudicación por casi 600.000 euros.

Las calles que recibirán la repavimentación son las siguientes: Agustí Centelles Ossó (en el tramo comprendido entre las calles Bilbao y Ministro Luis Mayans), Pintor Peiró, Naturista Arévalo Baca, Periodista José Ombuena, Cerda y Rico, L’Olivereta, Segunda República Española, Gabriel y Galán, Joaquín Navarro, Organista Plasencia, Parque de Nazaret, Luis Millán, Tirig y General Avilés.

En el caso de la calle del Parque de Nazaret, también incluye la rehabilitación de la sección completa del firme. En primer lugar, se procederá a la realización de los trabajos previos que consisten en el arranque y la reinstalación de los maceteros, vallas, bolardos y aparcamientos para bicicletas para, una vez efectuados los trabajos previos, proceder también al fresado de 5 cm de la totalidad de la superficie que conforma el tramo afectado, y a la colocación del riego de adherencia y extendido de capa de aglomerado asfáltico. La acción concluirá también con el repintado de la señalización horizontal existente.