Este es el programa de rebajas en los tributos municipales de València

A lo largo de su etapa en la oposición, María José Catalá acuñó la expresión "sablazo fiscal" para criticar la política tributaria del gobierno de Joan Ribó. Desde su llegada a la alcaldía ha aplicado diferentes ordenanzas para atemperar los arbitrios municipales. Criticados a su vez por la ahora oposición, que asegura que benefician especialmente a los barrios y vecinos más pudientes. Lo cierto es que la Junta de Gobierno aprueba este viernes las Ordenanzas correspondientes al curso 2026, que posteriormente serán ratificadas por el Pleno Municipal.

En las mismas se mantienen medidas como la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a familias numerosas; la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos (el "impuesto a la muerte" que acuñó Catalá), así como en las transmisiones inter vivos de inmuebles afectos a actividades económicas entre familiares directos; la bajada del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; o la rebaja del 50% la tasa para los contribuyentes por los servicios de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo.

60 euros por vecino

El gobierno municipal lo tilda de decisiones "trascendentales" y que se tratan de "las mayores rebajas de la historia de este ayuntamiento". La concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, destaca el hecho de que es una medida que pervive en el tiempo. "Lo hemos hecho en el primer año electoral, lo hemos refrendado en el segundo y, ahora, también en el tercero. Sin el tacticismo de esperar al final del mandato para bajar impuestos, beneficiando desde el primer momento al 99% de los vecinos y comerciantes de Valencia; a diferencia del anterior gobierno de Compromis-PSOE que subió impuestos y tasas al 100%. A todos. Incluso a los vulnerables, con dificultades o menores recursos a quienes ahora dicen defender”. El cálculo que se hace desde el gobierno es de 52,4 millones de euros, a una media superior a 60 euros por vecino.

"Flexibilidad" y "empatía"

Las Ordenanzas Fiscales para 2026 introducen la posibilidad de establecer plazos mayores o distintos a los recogidos con carácter general para los casos de aplazamiento y fraccionamiento de pago para conceder unas mayores facilidades. "Con ello, se busca poder adaptar a cualquier situación que pueda producirse en la que sea oportuno flexibilizar y alargar la secuencia de pagos".

Por otra parte, se contempla, además, la posibilidad de dispensar presentar garantía o fianza para conceder aplazamientos y fraccionamientos en las deudas superiores a 18.000 € (en las de menos importe no se exige), cuando no puedan aportarse y la ejecución de la deuda tributaria afecte a la capacidad de producción y de nivel de empleo

Además, se modifica la Ordenanza fiscal correspondiente para excluir del pago de tasa la emisión por la Policía Local de copia del atestado o informe equivalente en el que conste toda la información sobre las circunstancias los accidentes de circulación.

Bonificación del 95% en el ICIO para inversiones tecnológicas.

También se aprueba una bonificación del 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (“ICIO”) para las nuevas inversiones tecnológicas o de base innovadora que se implanten en enclaves tecnológicos o las ampliaciones de las existentes.

Como ha apuntado la titular del Área de Hacienda, “con esta medida, fomentamos la implantación de empresas dedicadas a actividades con un alto componente tecnológico o de alta intensidad innovadora en La Marina, anticipándonos a la futura declaración solicitada como enclave tecnológico urbano. Considerando, además y fundamentalmente, que son tractoras en la creación de empleo de calidad y con gran retorno para la ciudad”.

Se incorpora una nueva bonificación del 75% en la cuota del IBI a favor de inmuebles de propiedad municipal en concesión que estén destinados a las actividades propias de las instalaciones deportivas.

Zonas dana

Las medidas se suman a las adoptadas por la última Junta de Gobierno Local del pasado 12 de septiembre como la derogación del precio público del servicio de ayuda a domicilio o la aplicación definitiva de las fórmulas para que los vecinos de las pedanías de La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral no abonen el importe del consumo de agua potable y tampoco la tasa de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo que se incluye en el recibo, por el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025; asumiendo el Ayuntamiento los importes correspondientes a aquel consumo y, además, dejando de cobrar de la tasa.