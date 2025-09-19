La Universitat Popular de València adelanta el curso y sube las plazas

Arranca un nuevo curso de la Universitat Popular de València, la entidad de formación impulsada hace ahora 120 años de la mano de Vicente Blasco Ibáñez, que más de un siglo después forma parte del tejido formativo de la ciudad como una actividad plenamente consolidada e integrada. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asistido este viernes a la apertura de curso, acompañada por la concejala de Igualdad, Educación y Deportes, Rocío Gil, en un acto celebrado en el Palauet d’Aiora.

El nuevo curso se abre con más de 8.000 plazas ofertadas entre actividades de ciclo largo y autoaprendizaje, y más de 1.800 actividades culturales al año a través de CulturUP, con más de 50.000 asistencias. Catalá ha destacado que esta institución “forma parte de la historia viva de la ciudad de València y sigue vigente más de 120 años después de su creación con la que, como en tantas otras cosas, València fue pionera”. De hecho, ha recordado la alcaldesa, esta fue una de las primeras universidades populares que se crearon en España, y nació “con la ambición de llevar el conocimiento y la cultura a todos los rincones y a todas las personas, sin importar su origen, su edad o su nivel de estudios”, ha explicado.

Adelanto del curso

Este curso, la Universitat Popular ha adelantado el inicio de las clases al 15 de septiembre y, además, ha incrementado el número de plazas ofertadas en las actividades de ciclo largo en 1.375. La alcaldesa ha agradecido el esfuerzo de la concejala Rocío Gil, así como de la directora gerente de la institución, María del Carmen Ortí, y de todo el equipo profesional. “La Universitat Popular –ha asegurado- ha sabido adaptarse a los tiempos, insertarse en los barrios, y convertirse en un recurso municipal de referencia. Y hoy es parte inseparable del tejido social de València”.

Acto de apertura de curso de la Universitat Popular. / Levante-EMV

María José Catalá ha subrayado “la importancia de cada curso que comienza”. Pero ha destacado la circunstancia especial de este, “en el que venimos de un año en el que hemos tenido que superar muchas dificultades: la dana nos sacudió como pocas veces, a todos los niveles, y también afectó gravemente a los centros de la Universitat Popular en las tres pedanías que más sufrieron el golpe y los efectos de las inundaciones”, ha recordado. De hecho, una de las prioridades del gobierno municipal desde el primer momento fue, precisamente reparar, adecuar y reanudar la actividad en el plazo más breve posible. “Y lo conseguimos”, ha asegurado Catalá, quien ha agradecido “a todas las personas implicadas en esa recuperación su esfuerzo y compromiso. Gracias a ellas, la Universitat Popular volvió a latir en estas pedanías”.

Valencia + Segura en las aulas de la UP

En este contexto, la alcaldesa ha destacado que este curso la Universitat Popular se suma al programa Valencia + Segura. Precisamentem el pasado mes de julio, más de 70 formadores de la Universitat Popular recibieron formación por parte de los Bomberos Municipales y de la Universitat de València. “Este fue uno de los primeros sectores en recibir esta capacitación, porque sabemos que los formadores son el aliado fundamental para llegar a la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la cultura de la prevención y cómo saber actuar ante una emergencia”. A partir de este curso, será el alumnado de la Universitat Popular y la ciudadanía de cada barrio quienes accedan a esa formación en los espacios de proximidad que constituyen nuestros centros, ha recordado la alcaldesa.

Además, la primera edila ha destacado el carácter de la Universitat Popular como lugar “abierto, inclusivo y sensible a las realidades sociales”, y ha señalado que las mujeres víctimas de violencia de género, personas con movilidad reducida y sus cuidadores, tienen aquí un espacio reservado y gratuito.

Catalá ha concluido su intervención con una referencia a Blasco Ibáñez, quien definió la UP como “un terreno nuevo, donde todos puedan entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión”. “La Universitat Popular de València –ha finalizado- recoge ese legado basado en la voluntad de extender la cultura a todas las personas”.