A la venta seis bajos turísticos ilegales por 900.000 euros en Patraix

Al recorrer la calle Lladró i Malli, en el barrio de Patraix, el caminante se verá sorprendido por un letrero colocado sobre el portal de un edificio residencial que dice: "Casa vecina". Parece una asociación vecinal, la entrada a la casa del pueblo, pero en realidad no quiere decir nada. Son las letras sobrantes de un antiguo bar, recolocadas para que forme el citado sintagma. Lo que primero fue una tienda de muebles y después un restaurante con parque de bolas para niños, muy popular en la zona, desde hace más de un año opera como colmena de seis micropisos con salidas individuales a la calle.

Aunque algunos tienen inquilinos dentro, los bajos están puestos a la venta a través de Idealista. El anuncio dice lo siguiente: "Disponemos de 6 bajos turísticos, exteriores, de 52 m2, en pleno corazón del emblemático barrio de Patraix. A 150.000 € por apartamento, dos de ellos de 1 habitación y cuatro de 2 habitaciones, con cocina abierta, baño con ducha y uno de ellos adaptado para minusválidos. Totalmente reformados y amueblados, a pie de calle, con ventanas climalit, aire acondicionado y puerta principal blindada. Listos para alquilarlos ya, ¡llámanos!”. El bajo de 260 metros cuadrados se vende completo por 900.000 euros.

Foto del anuncio en Idealista / Idealista

Pero hay un problema. Tras una inspección, el ayuntamiento comprobó que la petición de cambio de uso a apartamentos turísticos se solicitó dentro de la moratoria, de modo que se dictó la paralización de las obras. Además, en un informe del servicio de Urbanismo y Licencias firmado en julio de este mismo año, se ratificaba la incompatibilidad del uso turístico y se añadía más contexto sobre la transformación inicial del bajo: "Se trata de la unión de 8 locales, la totalidad de los locales de la planta baja de la finca. Conforme a la denuncia a la denuncia de obras y al informe de inspección realizado en fecha 01/02/2024, se ha habilitado el bajo del inmueble para destinarlo a 6 viviendas (uso residencial)".

Foto del anuncio en Idealista / Idealista

Finalmente, el documento del ayuntamiento especificaba que el uso propuesto de residencial no puede ubicarse por debajo de la planta primera de oficinas, así que las viviendas eran incompatibles con el uso del bajo de 260 metros de la calle Lladró i Malli. No caben ni bajos turísticos ni minipisos. No obstante, pese a la doble incompatibildad, el propietario del inmueble puso en alquiler las habitaciones a través de Idealista por 375 euros mensuales, y algunas de ellas ya están siendo utilizadas. Por su parte, el ayuntamiento ha amenazado con volver a enviar la inspección.

Pero los vecinos del barrio de Patraix consideran que no hay suficiente diligencia para erradicar este tipo de negocios. La colmena de seis bajos tiene una resolución de paralización de obras y varias denuncias, sin embargo, casi dos años después de la primera inspección, sigue funcionando con absoluta normalidad. Es más, su promotor trata de vender el bajo completo como negocio turístico a un precio que ronda el millón de euros, tensando todo lo que se pueda el negocio inmobiliario.

Los apartamentos vistos desde el exterior / Francisco Calabuig

“Los vecinos llevan tiempo trasladando al ayuntamiento que esto se había convertido de bar a bajos turísticos de manera irregular, y algunos residentes además han visto que la instalación eléctrica de los apartamentos puede estar demasiado próxima a las duchas”, explican en la asociación vecinal de Patraix. “El barrio ya está saturado de bajos turísticos y nosotros lo que pedimos es que haya una mayor implicación en el tema de las inspecciones”, añade Toni Pla, portavoz de la asociación. “Estamos viendo cómo bajos comerciales que ponen el cartel de venta durante tres semanas, al mes ya están haciendo obras. Al parecer muchos están presentando la declaración responsable como uso residencial, pero habrá que ver si tienen suficiente ventilación, entre otras cosas. Nosotros pedimos lo mismo que pide la federación de asociaciones vecinales: todos aquellos apartamentos turísticos que sean alegales o ilegales, que se conviertan en viviendas”, cierra Pla.