Catalá le sube el sueldo un 76% a los alcaldes y alcaldesas pedáneos

Ejercer de alcalde o alcaldesa pedáneo en alguno de los 15 pueblos pertenecientes al municipio de València está desde este año algo mejor retribuido. Los alcaldes pedáneos de València que hasta ahora venían recibiendo una asignación casi testimonial, han visto incrementados en un 76% sus emolumentos. El porcentaje es alto pero en términos reales el "salario" neto mensual se sitúa en unos mil euros. Los pedáneos del "cap i casal" no tienen un sueldo propiamente dicho sino una "indemnización", ya que se trata de una figura "simbólica" con pocas competencias y un escaso presupuesto que se limita a las fiestas. La alcaldesa, Mª José Catalá, ha decidido este año aumentar su compensación económica. Nada que ver con los entre 60.000-84.000 euros (según sus competencias, si tiene dedicación exclusiva o si está en el gobierno o en la oposición) que puede cobrar un concejal del Ayuntamiento de València.

Hasta 2016, los alcaldes pedáneos, una especie de delegados de alcaldía, nombrados a dedo por el alcalde o alcaldesa de turno, cobraban 1.057 euros brutos al trimestre, unos 300 euros netos al mes. El anterior alcalde, Joan Ribó, de Compromís, ya revisó la asignación y decidió mejorarla. Ribó les subió el sueldo a 2.000 euros al trimestre, poco más de 600 euros al mes. El incremento de las retribuciones se anunció a través del gabinete de comunicación del ayuntamiento, algo que no ha ocurrido con la subida aprobada por el gobierno de Catalá, que se aplica desde principios de año. Desde enero de 2025 los alcaldes pedáneos han pasado a percibir 3.529 brutos al trimestre, aproximadamente mil euros al mes netos. Así aparece en la página de transparencia del consistorio.

Nombramientos a dedo

El aumento de sueldo no viene acompañado de mayores atribuciones. Los pedáneos tienen asignadas unas ocho funciones: Ejercer la autoridad responsable en su pedanía para el cumplimiento de los cometidos municipales: vigilar que se cumplan los acuerdos del ayuntamiento en su zona; supervisar el buen uso y conservación de los bienes municipales en la pedanía; asegurar el correcto funcionamiento de los servicios municipales en la pedanía; elevar propuestas, sugerencias, reclamaciones o denuncias vecinales a la Alcaldía o al Ayuntamiento; mantener relaciones con entidades cívicas o culturales del territorio pedáneo; fomentar la creación de centros cívicos y otras infraestructuras o instalaciones sociales dentro de la pedanía; y firmar informes administrativos relativos a residentes del barrio/pedanía cuando estos informes le sean solicitados (por ejemplo, para trámites administrativos personales.

La carga de trabajo de los pedáneos difiere notablemente según cuál sea su población. No es lo mismo ejercer las funciones en Poble Nou, con 300 habitantes, que en Benimàmet, con cerca de 15.000 habitantes, más población de muchos municipios, lo que ha llevado a sus vecinos ha reclamar judicialmente, de momento sin éxito, la segregación de València y su constitución como municipio independiente (que en su día fue) o al menos su declaración como entidad local menor, un escalón por encima del de pedanía. El "salario", sin embargo, es el mismo para todos.

Catalá apostó en esta legislatura por las mujeres en las pedanías. Los alcaldes y alcaldesas pedáneos son en el actual mandato (2023-2027) Mª Carmen Barat (Benifaraig); Vicente Peris (Benimamet); Ángel Torrijo (Borbotó); Víctor Pons (Carpesa); José Manuel Gimeno (Casa de Bárcenas) Gema Esteve (El Palmar); Blanca Vilche (El Saler); Cristina Peris (Pinedo); Manuel Martí (La Punta), Josefa Peris (Poble Nou) Rafael Roca (Massarrojos); Mª Carmen Aznar (El Perellonet); Rafael Arnal (La Torre); Consuelo Tarazona (Forn d'Alcedo) y María Isolina Verdeguer (Castellar-Oliveral). Precisamente las alcaldesas de Castellar y Forn d'Alcedo, junto con el de la Torre han tenido un papel fundamental este año a raíz de la tragedia de la dana, que ha dejado 13 víctimas mortales en estos pueblos del sur de la capital, que resultaron anegados por la barrancada.