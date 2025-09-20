Fogones a todo trapo en el World Paella Day de la Marina

A las 10 de la mañana, tal como estaba previsto, ha arrancado en el incomparable escenario de la Marina de València la octava edición del World Paella Day Cup, un certamen gastronómico que enfrenta a doce chefs de distintas nacionalidades y que coincide con el Día Internacional de la Paella (20 de septiembre), fecha clave en el calendario de los valencianos y valencianas. Bajo el lema «el mundo habla paella», esta séptima edición regresa a la terreta para buscar a la mejor paella preparada por un cocinero internacional 2025.

El concurso celebrado en el Tinglado 2 (plaça de l’Aigua) podrá verse en directo en una pantalla gigante hasta las 15:00 horas. Además, a partir de las 12:00 se están sirviendo raciones de paella a 5 euros y bebida a 2 euros. Los puestos están en las barras habilitadas dentro del Tinglado nº2.

Mientras, los profesionales que han encendido los fogones para disputarse el flamante galardón son n los siguientes: Luis Da Rocha (Brasil), Kaloyan Kolev (Bulgaria), Cheng Xiao Jie (China), Andrés Felipe Otálvaro (Colombia), Eva Gallart (Dinamarca), Frederic Gallego (Francia), Kenta Seki (Japón), William Tellez (México), Lukasz Kaniecki (Polonia), Roger Sandoval (Puerto Rico), Ramona Trujillo (Rumanía) e Ian Escobar (Uruguay).

Sometidos a la valoración experta de un jurado profesional, estos doce cocineros han de demostrar sus mejores trucos y presentarán innovaciones tan singulares como la del ganador de la edición anterior, el chef Joe W. Padilla Castro (Puerto Rico), con su «Paella del susurro del Pez León en el Mediterráneo». Sin duda, se trata de una cita imprescindible para homenajear nuestros orígenes y celebrar el Día de la Paella por todo lo alto. Y La Marina de València es la encargada de convertirse, otro año más, en el mismísimo epicentro mundial de la gastronomía y en un espacio pensado para compartir y, sobre todo, celebrar nuestras raíces.

Cultura mediterránea

La paella, fiel reflejo de la cultura más mediterránea, sigue reafirmando día a día su arraigada posición en la vida y gastronomía valenciana. Originaria de los siglos XV y XVI, esta comida tan característica surge en las zonas rurales de Valencia como un plato de aprovechamiento. Al parecer, los campesinos utilizaban los ingredientes que tenían más a mano en la huerta y en el campo -como el arroz, el tomate, las judías, el pollo o el conejo- y elaboraban este manjar que ha terminado siendo mundialmente conocido.

Tanto es así que, ahora, además de ser reconocida internacionalmente como una de las máximas representantes de la cocina valenciana y española, se percibe como mucho más que un plato; como un símbolo familiar que refuerza lazos y tradiciones cotidianas. Al popularizarse, también fue adaptándose con otros ingredientes hasta crear nuevas versiones y sofisticarse, pero sin perder nunca su esencia. A raíz de estos cambios en ocasiones más arriesgados que en otras-, han surgido competiciones culinarias para dar con la mejor paella.

Sobre el World Paella Day

El World Paella Day 2025 nace en 2017 gracias a la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea y Valencia Turisme, entre otros. Su celebración es cada 20 de septiembre, justo en plena temporada de la siega del arroz, el ingrediente clave en todas las paellas, y pretende demostrar la importancia culinaria de este plato tan representativo mientras se fomenta la diversidad cultural.