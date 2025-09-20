Las motos ganan espacio en las calles de València

València gana más espacio para las motos. El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València ha comenzado a adaptar las plazas de estacionamiento contiguas a los pasos de peatones para ganar visibilidad y seguridad en los cruces. De esta forma, se están sustituyendo las plazas de coches por plazas de motos, una medida recomendada por la Dirección General de Tráfico (DGT) que ya venía implementando el consistorio municipal y que ahora se hará extensiva a toda la ciudad a medida que se vaya repintando la señalización horizontal.

La directriz de la DGT es, en concreto, "suprimir plazas de aparcamiento de vehículos de cuatro o más ruedas, así como el mobiliario urbano, al menos en los seis metros anteriores al paso en el sentido de avance de la circulación, consiguiendo con ello un mayor cono visual tanto para el conductor como para el peatón en este enclave de conflicto". Una propuesta que va dirigida a los ayuntamientos, así como los titulares de las vías en el caso de travesías. El objetivo, mejorar la visibilidad, tanto para el peatón como para el conductor, en los pasos peatonales.

Quitar coches y chirimbolos

Es fundamental que las personas conductoras que se acerquen al paso de peatones dispongan de una visibilidad suficiente que les permita anticipar los movimientos de los peatones a la hora de cruzar, especialmente si se trata de los más vulnerables como puedan ser niños y niñas, personas mayores o personas con movilidad reducida. La falta de visibilidad, no en este caso por la presencia de coches aparcados sino por los contenedores y otros elementos de mobiliario urbano que había en la acera, pudo ser uno de los factores que influyó en el atropello mortal el pasado de una niña por parte de una ambulancia en el peligroso cruce de San Vicente con San Agustín. La pequeña cruzó, al parecer, en rojo y el conductor no tuvo tiempo de reaccionar. La creación de nuevas plazas para motos permitirá, además, liberar espacio de las aceras.

Aparcamientos para motos en sustitución de los de coches / A.V.

La adaptación de los cruces se extenderá a toda la ciudad conforme avancen los repintados de los barrios, reordenando el estacionamiento de la mejor manera para evitar la pérdida del mayor número de plazas de coches posible. El ayuntamiento además ha encargado un catálogo de diseño urbano, este más con fines estéticos que de seguridad vial, con el objetivo de unificar la imagen de la ciudad y eliminar elementos que distorsionan la imagen y uso de la vía pública.

Eliminación de medio centenar de plazas para coches

Durante este mes de septiembre, las actuaciones de repintado de pazas para motos se centran en la avenida Amado Granell Mesado, Arnau de Vilanova, Doctor Peset Aleixandre, Doctor J.J. Dómine, Emili Baró, Federico García Lorca, Roger de Lauria y Jacinto Benavente. Con estas primeras actuaciones se eliminan 58 plazas de estacionamiento de coches en 137 para motos.

De los 470.700 vehículos (turismos, autobuses o camiones) que hay registrados en València, más de 84.500 (18%) son motos, según los datos del último Anuario Estadístico del Ayuntamiento de València.