El reto del día sin coche con la ciudad de los atascos por obras

Las obras que hay en marcha tanto en los accesos principales a València como en la propia capital, en ejes principales como Pérez Galdós, complicarán la celebración este lunes, 22 de septiembre, del Día Europeo Sin Coche, cuyo objetivo es que el conductor deje aparcado su vehículo y opte por ir en bicicleta, andando o en transporte público. "València está en obras", advertía hace unos días la alcaldesa, Mª José Catalá, en el debate del Estado de la Ciudad al tiempo que pedía paciencia a los conductores porque tras los atascos por obras llegarán mejoras en la movilidad. En época del anterior gobierno del PP, con Rita Barberá, se decidió trasladar al fin de semana para disimular el escaso seguimiento de la ciudadanía de esta iniciativa que llama la atención sobre la necesidad de descarbonizar las grandes ciudades. El día sin coche vuelve a celebrarse en día laborable y para facilitar su seguimiento el transporte público municipal será gratuito el lunes.

El objetivo de esta convocatoria europea es promover el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado. La cita se celebra este año bajo el lema “La movilidad para todas las personas”. Entre las novedades de la edición 2025, ha destacado la presencia de la EMT en centros de educación especial para dar a conocer las mejoras que se han implementado dirigidas a facilitar la movilidad de todas las personas. Este sábado, día 20, los Jardines de Viveros acogieron la Gran fiesta de la movilidad. Y este lunes se celebra el Día sin coche, con transporte público gratuito. Además, se ha desarrollado el concurso ‘Muévete sin coche’, que ha contado con la participación de la población joven con presencia en redes sociales.

La SEM ha incluido la celebración de talleres, rutas guiadas y propuestas que “promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado”, tal como ha recordado el concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell. Asimismo, se ha celebrado el encuentro “Ciudades en movimiento”, con la participación de expertos en materia de movilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida. El programa de la SEM ha sido elaborado por el Servicio de Movilidad con la colaboración de EMT València, Policía Local, València Innovation Capital y Valenbici