Compromís lleva al pleno de València la declaración de Netanyahu como 'persona non grata'

Compromís defenderá en el pleno municipal del próximo lunes 29 de septiembre una moción para que el Ayuntamiento de València condene "de manera firme e inequívoca el genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza" y declare 'persona non grata' al primer ministro Benjamin Netanyahu, "máximo responsable político y militar de la barbarie".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que "ante la masacre del pueblo de Gaza, las cosas se tienen que llamar por su nombre" y que el Ayuntamiento "debe situarse del lado del derecho internacional y de la población civil que sufre los ataques injustificados de Israel". "En Gaza –ha continuado Robles– se está produciendo un auténtico genocidio: decenas de miles de personas asesinadas, la mayoría mujeres y niños, hospitales y escuelas arrasados, y toda una población condenada a vivir sin agua, alimentos ni medicinas. No es una guerra, es la eliminación planificada de un pueblo”, ha explicado la concejala valencianista.

Compromís per València argumenta que el "responsable del genocidio es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, líder e ideólogo del mayor exterminio desde la Segunda Guerra Mundial", por ello considera "más que justificada" la declaración de 'persona non grata' en València. "Tampoco podemos olvidar los ataques diplomáticos que está protagonizando el líder israelí, el último tras la protesta pacífica en la Vuelta Ciclista a España, donde el pueblo ha dejado muy claro que el genocidio debe detenerse de inmediato", ha recordado Papi Robles.

Además de condenar el genocidio, la moción plantea también declarar València como "ciudad libre de crímenes contra la humanidad y solidaria con el pueblo palestino", así como establecer que el Ayuntamiento solo suscriba contratos y convenios con empresas y entidades que respeten los derechos humanos y no se beneficien de violaciones del derecho internacional.

"No se trata solo de alzar la voz contra Netanyahu, instamos a actuar con coherencia y ética desde la propia institución", ha explicado Robles. "València siempre ha sido una ciudad solidaria y comprometida con los derechos humanos, y hoy más que nunca debemos decir bien alto que no queremos crímenes contra la humanidad ni cómplices de ellos en nuestra ciudad".

Compromís remarca que esta iniciativa se trasladará también al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las instituciones europeas e internacionales para que actúen de manera urgente por la paz y la protección del pueblo palestino.