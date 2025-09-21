Crece la población sin hogar en Orriols: "Los alquileres están imposibles"

Es noche cerrada. El solar ocupa una amplia extensión al norte de la calle que separa Orriols de Torrefiel. En la entrada hay un parking irregular lleno de coches y al fondo alguien ha colocado una red de voleibol en la pista polideportiva. Los gritos se oyen de lejos. Un grupo de hombres salta, recibe, remata. Tienen espectadores que celebran los puntos y aprovechan para cenar. Y de espaldas al ajetreo, en un claro escondido entre los árboles, media docena de chavales conversan relajadamente sentados en corrillo.

Algunos viven ahí. En la hilera de casetas chabolistas que dibuja la frontera con otro solar lleno de yerbajos. Son unas treinta personas de diferentes nacionalidades afincadas en este poblado con un lustro de antigüedad. La mayoría son colombianos que conviven en armonía con dominicanos, georgianos, un argelino y un marroquí. Están saliendo adelante con lo básico, sin baños ni agua corriente. De fondo suena la bachata del partido de voleibol. Al ser preguntados por su situación, sonríen tímidamente; no tienen demasiadas ganas de exponer sus heridas.

En el grupo irrumpe una mujer que sí se arranca: «La gente se sale a rebuscar, pero la problemática es de arriba. La mayoría que estamos aquí es porque no podemos pagar un alquiler digno, porque están por las nubes y es imposible. No tenemos derecho a nada ya. Con la dana todavía es peor, los alimentos básicos están muy caros, no llegamos a fin de mes y el salario es el mismo. La mayoría de la gente no tenemos ningún tipo de ayuda», dice. Y añade: «Todo esto se sabe».

La línea de chabolas de madera y tiendas que crece en un solar abandonado / JM López

Cunde el desánimo porque en efecto todo esto se sabe, pero parece que la denuncia social solo sirva para calentar el mercado inmobiliario. Mientras, el asentamiento no para de crecer. De entre los chavales surge Camilo y se anima a hablar. Tiene 24 años y lleva 16 meses en València. Dice que vino para «colaborarle a su mamá», porque es «el único hombre de la casa». Sus planes se torcieron casi el primer día. «Todo el mundo viene con un propósito y ganas de trabajar, pero cuando faltan los papeles nadie te da trabajo. Tienen miedo a las multas de 10.000 euros por cada empleado irregular. Yo he trabajado en la obra y recogiendo fruta. En un trabajo me corté y tuvieron que ponerme 16 puntos. Me dijeron que al no tener SIP quitarme los puntos me costaría dinero. Me los quité con un cutter».

Sin salario estable alquilar piso en València es una quimera, pero el poblado tampoco ofrece garantías. «La Policía está pendiente. Hace 25 días se nos arrimaron dos guardas y nos preguntaron si teníamos familiares, porque en cualquier momento viene un camión y nos saca de aquí, como pasó en el Turia. Ellos dicen que la gente ya ha denunciado, que hay otros procesos antes pero que cuando llegue el turno nos echarán», lamenta el joven, en parte arrepentido de haber migrado.

Si resiste en España es para ayudar a su familia y porque las cosas se han complicado en su país natal. Cuenta: «Un coche bomba mató a seis personas en Cali hace un mes». Cuenta: «En Colombia están utilizando drones explosivos y se dice que uno derribó un helicóptero policial». Cuenta: «Han puesto bombas hasta en un peaje de carretera». Todo es cierto. El Gobierno de Petro ha atribuido los primeros atentados a grupos disidentes de las FARC.

Acceso a la zona de tiendas en el descampado / JM López

Levante-EMV visita el asentamiento en el que reside Camilo acompañado de varias trabajadoras de Orriols Convive. La oenegé realizó en mayo un informe sobre el sinhogarismo en este barrio periférico y detectó a medio centenar de personas durmiendo en chabolas, en coches o en bancos. Es una estimación que seguramente se quede corta, porque la población sin techo es volátil y se va moviendo buscando zonas de seguridad. La gran mayoría de las personas detectadas en aquella visita duermen en el citado asentamiento, pero también descubrieron otras dos bolsas de pobreza en el entorno del poblado chabolista. Por ejemplo, hay media docena de personas pernoctando bajo pérgolas improvisadas en un terreno de huerta atravesado por una acequia, de donde cuelgan los pies algunos adolescentes del barrio, que van por la noche a pasar el rato.

En el informe, las trabajadoras señalaban que esta no es una emergencia puntual, sino una consecuencia directa y sostenida de la problemática insostenible del acceso a la vivienda. Reflejaban que estas personas necesitan urgentemente recursos básicos como ducha, baño o acceso a alimentos. Y alertaba sobre la doble vulnerabilidad de las personas sin hogar que viven en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad: los recursos asistenciales de València están lejos y casi siempre saturados, de modo que muchas veces se ven obligados a ir a trabajar sin comer o ducharse, o llegan tarde a sus clases por la distancia.

Al respecto, las trabajadoras de Orriols Convive señalan que los Servicios Sociales del barrio no están consiguiendo paliar la emergencia, acreditan el hostigamiento de los últimos meses y afean el enfoque punitivista que sobrevuela el barrio: «Ponen cámaras y hacen redadas, muchas veces con identificaciones por perfil racial, pero el problema aquí es estructural. El índice de delincuencia es mayor porque hay mucha población excluida y nadie pone solución», cierran.