El ganador del World Paella Day por Francia: "¡Quina emoció!"

Ante una multitud emocionada, el chef francés Frederic Gallego se hizo ayer con la victoria en el World Paella Day 2025, un certamen que persigue llevar la paella y la gastronomía valenciana a todas partes del mundo. Su arroz seco de alcachofa de Jerusalén, junto con un arroz de mariscos con gambas y sepia, ha logrado convencer al jurado profesional frente a las propuestas de los otros finalistas, representando a países como Uruguay, Dinamarca, Colombia, Japón y Bulgaria.

"La victoria es de todo un equipo, de los amigos, la familia, de todo el equipo del World Paella Day, que es una segunda familia ahora. Siento una emoción que no se puede explicar", reconoció el chef tras levantar el trofeo de ganador. En su mano y con lágrimas en los ojos sostenía una foto de su abuelo y su abuela, que nació en Torrella, un municipio de la comarca de La Costera. "¡Quina emoció!", gritó Gallego, rodeado de su gente, que le apoyaba con banderas francesas, cánticos, pancartas con su cara, abrazos y muchas felicitaciones.

Arranca el World Paella Day en la Marina de València /

El camino hasta llegar a la final es muy exigente, con pruebas clasificatorias en las que participan chefs de alto nivel y que arrancaron el pasado 6 de diciembre de 2024 en Piriápolis (Uruguay). A València llegaron ayer los doce mejores chefs internacionales que cocinaron en directo sus paellas, con libre interpretación, desde La Marina de València. Los doce semifinalistas eran: Łukasz Kaniecki (Polonia), Fréderic Gallego (Francia), Eva Gallart López (Dinamarca), Ramona Trujillo Núñez (Rumanía) y Kaloyan Kolev (Bulgaria); desde América, William Téllez (México), Ian Escobar (Uruguay), Andrés Felipe Otálvaro (Colombia), Luis Fernando da Rocha Coutinho (Brasil) y Roger Sandoval (Puerto Rico); y desde Asia, Cheng Xiao Jie (China) y Kenta Seki (Japón).

El público francés, emocionado, sostiene pancartas con la cara del chef Frederic Gallego. / C. G.

Los finalistas

Tras una primera fase de selección, el jurado profesional —compuesto por Adolfo Cuquerella, coordinador gastronómico del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca; Joe Padilla, ganador de la WPD Cup 2024; Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana; David Montero, CEO de Rice Paella; Ángeles Hernández, directora de Comunicación de Mercavalencia; Rosa Vázquez, directora de Proava; Amparo Casaus, copropietaria de Clotxina Valenciana Germans María; y Toni Montoliu como secretario del jurado— seleccionó a los seis finalistas: Frederic Gallego, Eva Gallart, Kaloyan Kolev, Ian Escobar, Kenta Seki y Andrés Felipe Otálvaro.

Los chefs Jorge Castellano, Andrés Felipe Otálvaro (finalista por Colombia en el World Paella Day 2025), Arturo Bedregal (tercer clasificado del World Paella Day de 2023), Jorge Otálvaro y Fernando Rueda (tercer clasificado de la quinta edición del Campeonato de Arroces de Autor) / Eduardo Ripoll

Todos ellos supieron combinar lo mejor de la gastronomía valenciana con su toque personal y representando a sus propias raíces. Por ejemplo, las propuestas colombianas fueron una "Paella Tesoros del Amazonas" y una "Paella de pescados del Pacífico", en las que el chef Andrés Felipe Otálvaro utilizó productos típicos de distintas regiones de Colombia como la piraña roja, el pirarucú, la salsa tucupí, el atún de aleta amarilla o el pargo rojo. "Haber llegado hasta aquí es todo un reconocimiento", apuntó.

Además, en las elaboraciones finalistas, la terreta estuvo muy presente, con el "Arroz del Iaio con carnes variadas" de la chef original del Puerto de Sagunt, Eva Gallart, que participó representando a Dinamarca, lugar donde se mudó a estudiar con 20 años y del que todavía no ha regresado. "La manera de sentirme en casa allí es cocinando las paellas, así empecé mi proyecto de Ris Paella", dijo y compartió que en el país danés "les encanta" el plato típico valenciano por excelencia. "Llegar a la final con este arroz, que era el favorito de mi papá ha sido brutal. Ha sido muy emocionante. Tener esta oportunidad, haber conocido a mi familia arrocera por todo el mundo es un premio brutal", admitió.

La chef Eva Gallart López, representante de Dinamarca en el World Paella Day 2025. / Eduardo Ripoll

Finalmente, junto al ganador, el chef francés Frederic Gallego, fueron reconocidos con el tercer puesto el chef Kenta Seki (Japón); y con el segundo puesto el chef Ian Escobar (Uruguay). "València es un lugar maravilloso, estaremos pronto de vuelta. Me encariñé mucho con la gente, con cómo son los lugares, cómo es la ciudad, estoy enamorado", aseguró el chef uruguayo. Sus elaboraciones, una Paella de bife ancho madurado, hongos colmenilla e higos en textura y una Paella de carpaccio de gamba roja, all i oli de ajo negro, ceniza de salicornia y costilla de rodaballo salvaje, combinan dos culturas que comparten muchas cosas. "Somos un país cárnico, eso tenía que destacar de alguna manera en el primer plato. Aquí se defiende la paella, en Uruguay el asado, y de ambas cosas hicimos una paella. Y a su vez tenemos una parte histórica que está un poco olvidada, que es la parte indígena, de recolectores", explicó.

Una experiencia enriquecedora

Para los y las chefs la experiencia ha sido enriquecedora, por la visibilidad, por la oportunidad de conocer otras culturas gastronómicas, de contar historias a través de sus paellas. "Es muy importante representar a nuestro país, llegamos a València a contar una historia. Esto se está retransmitiendo en vivo allí. Muy importante para Uruguay como destino turístico y también para València. Ese feedback se sigue dando después de tantos años. Somos cultura, arte, gastronomía", defendió Escobar.

Asimismo, los doce semifinalistas han podido disfrutar, más allá de la competición, de una semana de formación y convivencia en València, acercándose a la historia y a las despensas naturales que inspiran la paella valenciana. Han conocido de primera mano el ciclo del arroz en L’Albufera, con Santos Ruiz; han recorrido el Mercado Central y han participado en una masterclass de Chabe Soler, ganadora del certamen en 2020, en Villa Indiano. Todo ello con el objetivo de que lleguen a ser embajadores de la paella en sus países y que, según la organización, busca reforzar la posición de València como capital gastronómica del Mediterráneo.

Con todo, el World Paella Day 2025 ha sido un "éxito". "Este año hemos tenido muchísima más gente, con lo cual estamos muy contentos. Ha sido un día muy feliz. Hemos descubierto que la paella que es un lenguaje de todos. Cada chef ha hecho su propio plato, es un gusto que compartan un elemento cultural nuestro y que lo hagan suyo. Y que, además, València esté presente en todas esas mesas, porque la paella es València. El año que viene más y mejor", aseguró Tono Franco, director de Visit València.

Por su parte, la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, encargada de entregar el trofeo, dijo que el certamen "es el reconocimiento de València como despensa del Mediterráneo y cuna de la paella". "Hoy compartimos con el mundo este plato, que entendemos como un puente entre culturas y un lenguaje universal capaz de unirnos e identificarnos. La paella y València son inseparables en el imaginario internacional, y solo en este día abrimos la puerta a que se interprete desde otras tradiciones, demostrando su potencia y su capacidad de diálogo con el mundo", concluyó.