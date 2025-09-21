Más de 800 cámaras de tráfico vigilan la circulación de València
El Centro de Gestión de Tráfico celebra sus jornadas de puertas abiertas
El Centro de Gestión de Tráfico (CGT) de València, la ciudad europea con más semáforos por habitante, y la segunda, a nivel mundial (detrás de Nueva York), ha abierto sus puertas a la ciudadanía. Esta iniciativa, que se enmarca en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, ya ha sido acogida por unas 450 personas, que han solicitado participar en las diferentes jornadas de puertas abiertas programadas, con horario de mañana y tarde, hasta este lunes, 22 de septiembre.
Las personas visitantes conocerán, de la mano del personal técnico que trabaja en esta sala, cómo se regula el tráfico dentro de la ciudad y cómo se centraliza y se utiliza toda la información captada a través de diferentes medios como las 822 cámaras instaladas en las calles o unas 3.000 espiras electromagnéticas o sensores que detectan la intensidad de tráfico en las calzadas.
Alta tecnología
Las visitas también permitirán comprender cómo se estructura este servicio, con qué tecnología cuenta y cómo se distribuye el trabajo el equipo que toma diferentes decisiones, como el cambio de luces de las 1.056 intersecciones semaforizadas de la ciudad, para optimizar las condiciones de la circulación en la vía pública.
Entre otros servicios, el CGT, que está abierto las 24 horas de los 365 días del año, también detecta accidentes, y los gestiona junto con la Policía Local. Asimismo, envía paneles con toda la información de tráfico en tiempo real de la ciudad a la web y a las redes sociales municipales, así como a los 127 paneles informativos de la vía pública.
Las jornadas de puertas abiertas, enmarcadas en la programación de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, están programadas hasta este 22 de septiembre, a las 11:00, 12:00, 18:00 y 19:00 horas.
