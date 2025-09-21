La renovación Estación de Autobuses de València cae en el olvido: "No es la prioridad"

El Plan de Movilidad Metropolitano Sostenible del Área de Valencia (PMoMe) que el anterior gobierno progresista del Botànic presentó en 2022 establecía las líneas de actuación del sistema de transporte y movilidad para doce años, sin embargo, el nivel de ejecución es de momento pobre y con la dana muchas de las actuaciones previstas han entrado en vía muerta. Entre ellas se encuentra la renovación pendiente desde 2022 de la decadente, infrautilizada e insegura Estación de Autobuses de València, en Menéndez Pidal, junto a Nuevo Centro. La Conselleria de Infraestructuras que hace poco más de año anunciaba la redacción del proyecto de reforma de la terminal admite que con la dana el proyecto "ha quedado en segundo plano". No hay fecha, admiten, para retomar la propuestas con una conselleria inmersa en la reparación de los destrozos de la dana.

La Generalitat llevó a cabo en la pasada legislatura un "lavado de cara" de la Estación de Autobuses, una infraestructura que ya ha cumplido 50 años, con el que se ganó luminosidad en espera de una reforma integral de la estación, nodo en horas bajas de la movilidad de toda la Comunitat Valenciana. De 15 millones de viajeros en su época de esplendor a los actuales 2,5. La caída hubiera sido mayor si no fuera por las empresas que hacen las rutas con el norte de Europa, países del Este y el Magreb. Las compañías que más pasajeros mueven siguen siendo las que operan con Madrid, Barcelona o Alicante. Estudiantes, usuarios de clases medias y migrantes son el perfil más habitual de viajeros en la terminal, con problemas estructurales en la cubierta, una plaga de palomas a la que no se pone coto y una evidente pérdida de funcionalidad que suma al cierre de la mayoría de locales.

Además de una amplia red de aparcamientos disuasorios en el área metropolitana, 15 de ellos en València, el Pmome que abarcaba 90 municipios y una población de dos millones de habitantes, contemplaba la ampliación y nueva construcción de líneas de metro (L10, L11 y L12), la renovación de las concesiones de metrobús y una nueva estación de autobuses metropolitanos, como nudo intermodal complementario a la actual estación de autobuses de València, que también está previsto trasladar a futuro al entorno de la Estación Central intermodal del Parc Central. “Por centralidad y por ser un nodo intermodal de primer orden (AVE, Media distancia, cercanías, metro, Metrobús y EMT), la estación de autobuses debe localizarse allí”, afirma el documento. La cuestión es si la ciudad puede esperar a la ejecución de la nueva estación central, todavía en fase de presentación de proyectos dentro del concurso convocado por Adif, al que optan como ha informado Levante-EMV 41 empresas. El plan ya respondía que no y que era necesaria a corto plazo una actualización de la estación de autobuses de Menéndez Pidal.

Insegura, degradada e infrautilizada

En el ambicioso plan de movilidad metropolitana de València que impulsó el gobierno de Ximo Puig, con un presupuesto de 6.000 millones de euros, de los que Adif se espera aporte el 75%, la capital es pieza clave como destino y origen de miles de desplazamientos diarios. Potenciar el uso del transporte público en detrimento del coche privado era un objetivo prioritario. Para ello una de las líneas estratégicas del Pmome es potenciar la intermodalidad en estaciones de autobús interurbano existentes, una de ellas la de València, con las redes urbanas como la EMT, que este año, ya con el gobierno de PP y Vox ha anunciado un plan director de la EMT que amplía y crea nuevas líneas circulares para conectar las grandes infraestructuras de la ciudad, especialmente, las ubicadas en la zona sur de expansión urbana, junto a la Fe de Malilla.

Mejora entorno estación de autobuses actual en Menéndez Pidal

El plan de movilidad justifica la necesidad de reformar la actual terminal de autobuses. "La llegada de viajeros por medio de autobuses interurbanos a cualquier centro urbano metropolitano es una oportunidad para fomentar las estaciones y su entorno inmediato como polos de intermodalidad y de potenciación de la actividad comercial del entorno”, apunta el plan., que planteaba la posibilidad de generar dos itinerarios de conexión con la cercana estación de metro de Túria tanto a través del entorno urbano como por dentro del Nuevo Centro. En el primer caso, se debería realizar la ampliación del espacio de acera existente, con la inclusión de espacios de arbolado y sombra, así como elementos de señalética que guíen al pasajero hasta la estación de metro. En el segundo caso, sería necesario mejorar los pasos peatonales de salida de la estación en ambos lados, así como la remodelación de la escalera y rampa de acceso al centro comercial, así como de la señalética en el interior de este. La reforma, sin embargo, no está ahora en los planes de la Conselleria de Infraestructuras.