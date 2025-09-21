La zona de aparcamiento para residentes de la Petxina desocupa de coches el barrio

La implantación de zonas de aparcamiento de pago ha vaciado notablemente de coches el barrio de la Petxina, en Extramurs. De las 2.046 plazas de aparcamiento existentes, 1.419 son desde el pasado julio zona naranja, de uso preferente para residentes, y 627 (un 30%) zona azul (ORA). Quienes acuden a diario a trabajar, a llevar a los niños al colegio, al centro de salud o a hacer gestiones al barrio, donde hay un centro de salud (Juan Llorens), pequeño comercio y dotaciones deportivas, no parecen dispuestos de momento a pagar por usar unas plazas que hasta hace nada eran libres. La presión de los coches se ha traslado a los barrios vecinos como Campanar o Nou Moles donde de momento no hay zona naranja. "La gente prefiere andar un poco antes que pagar por aparcar", apunta un vecino de la Petxina.

El pequeño comercio de la Petxina critica la medida y advierte de que el barrio "ha perdido vida". En los bares se quejan de la fuga de clientela; "si tienen que pagar el almuerzo y el aparcamiento se van a otro sitio", asegura un hostelero. Los trabajadores de comercios, servicios y la hostelería no residentes reclaman también una tarjeta para aparcar en la zona naranja también. "Por qué los residentes pueden aparcar y los trabajadores no», se preguntan con cierto enfado. Mientras, en la Asociación de Vecinos de la Petxina aplauden la implantación de de la zona de pago y creen que la infrautilización de las plazas durante el día, que se cifra en un 20%, se debe a que la gente todavía no se ha habituado y hay cierta confusión.

Estamos en periodo de transición

«Estamos en un periodo de transición como pasó en Russafa y Ciutat Vella», asegura Cristobal Aguado, presidente de la Asociación de Vecinos de la Petxina, que considera un «éxito» la medida, que viene a complementar otra, en sus inicios, no menos polémica medida:la supermanzana, instaurada por el anterior gobierno progresista en el cruce de Calixto IIIy Palleter, donde se suprimieron otras 200 plazas de garaje. «La gente al final se acostumbra, opta por el transporte público, surgen nuevos comercios y mejora la calidad de vida», considera Aguado, que admite que en la asociación hay un debate abierto en relación a la tarjeta para comerciantes, que sería extensible a toda la ciudad.

Zona azul (ORA) vacías en la calle Teruel / M.A.S.

Aunque en el barrio se han presentado cerca de 2.000 solicitudes de tarjeta de la zona naranja, esto es, 600 más de las que se han pintado, lo cierto es que por las noches no se están viendo problemas para aparcar. Una explicación podría ser que vecinos que ya tienen plaza en un aparcamiento privado también han solicitado tarjeta de residente para usar ambas, por ejemplo, cuando vengan familiares de visita.

Cristobal Aguado asegura que la eliminación de la zona de aparcamiento libre y la implantación de la zona de pago ha pacificado el barrio, donde se nota menos ruido y atascos. Si las plazas de aparcamiento de pago siguen sin usarse se plantean proponer al ayuntamiento que las gane para uso peatonal y zonas verdes. En la asociación animan a las de otros barrios vecinos como Abastos a solicitar la implantación de la zona naranja, para evitar la invasión de coches donde se ha implantado la zona de pago.

La Petxina es el tercer barrio donde se ha implantado la zona naranja, con 1.419 plazas en el entorno de las calles Zamenof, Norte y Teruel que hasta este verano eran zonas de libre estacionamiento o zona azul. La doble fila y los problemas para encontrar aparcamiento habituales en este barrio de Extramurs parecen haber desaparecido. Aguado admite que la zona naranja es una medida que contribuye a reducir el uso del coche privado en el centro pero también que el problema del colapso y los atascos se acaba traslando a los barrios de la periferia ante la ausencia de una red de transporte metropolitano solvente y adaptada a las demandas de una ciudad. Los aparcamientos disuasorios en las entradas a València, las nuevas líneas de metro, la mejora de las conexiones de Metrobus con los pueblos del área metropolitana o la supresión progresiva del aparcamiento libre previstos en el ambicioso Plan de Movilidad Metropolitano Sostenible del Área de Valencia (PMoMe) aprobado en la pasada legislatura siguen pendientes. Se siguen construyendo barrios, como Turianova, sin pensar ni planificar antes la llegada del transporte público.

Sorprende a muchos ver que no solo los meses estivales sino ya con el curso en marcha y la vuelta a la rutina diaria la mayoría de calles de la nueva zona naranja y azul están vacías de coches la mayor parte del día. Muchos evitan aparcar «por lo que pueda pasar» en la zona naranja. Lo explica la trabajadora de una inmobiliaria del barrio a las puertas del negocio delante del cual hay una amplia zona azul totalmente vacía por la que solo hace unos meses había una dura competencia.

Muchos trabajadores del barrio que viven en poblaciones o barrios vecinos han tenido que pasarse al transporte público, aunque tengan que madrugar más para llegar a tiempo, o a otros medios de transporte. Lo explica el lotero de la calle Teruel que vive en Tavernes Blanques y se ha comprado un patinete para ir a trabajar. Antes llevaba a su hijo al colegio y se iba al negocio, pero ahora ha dejado de hacerlo. «No puedo pedir la tarjeta naranja porque no soy residente y pagar por la zona azul todo el día es la ruina». Los aparcamientos privados, escasos en la zona, se han puesto por las nubes. De 85 euros por una plaza pequeña se ha pasado ahora a 160. «Se aprovechan». Por eso, los que no tienen más remedio que seguir utilizando el coche para ir a trabajar por la zona han optado por buscar zonas de aparcamiento libre en barrios vecinos, en concreto, Olivereta y Campanar, donde de momento sigue habiendo zona blanca, de estacionamiento libre.