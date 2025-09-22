Abandono en los puestos de flores de la plaza del Ayuntamiento

Los y las floristas de la plaza del Ayuntamiento están descontentos con la imagen de la plaza donde hay dos puestos cerrados, al menos uno de ellos desde hace cinco años. El ayuntamiento, aseguran, no renueva las concesiones, auqnue hay peticiones de floristas que querrían quedarse los puestos, y los locales cerrados se van degradando, los toldos se desgarran, luces rotas y las persiana se vandalizan y llenan de pintadas. La imagen, aseguran los floristas consultados, "no favorece en nada a la plaza". El puesto de flores más degradados, con numerosas pintadas que nadie limpia, está justo enfrente del hotel de la superlujo de la cadena Marriot que acaba de abrir en el número 25 de la plaza del Ayuntamiento.

El origen de los puestos de flores de la plaza del Ayuntamiento se remonta décadas atrás con el famoso mercado de flores subterráneo de la plaza de Goerlich. Con el derribo de la famosa tortada los puestos se subieron a la plaza. En la última reforma quedaron doce locales, de los que activos como puestos de venta de flores solo quedan nueve, explica el portavoz de las floristas de esta plaza, algunas de las cuales son ya cuarta generación familiar dedicada al negocio en este encalve. Las y los vendedores que a diario ofrecen su flor fresca en la plaza reclaman más atención al ayuntamiento para que saque a licitación los puestos y mejore la imagen. Un puesto cerrado y vandalizado "da muy mala imagen a un espacio tan singular como es la plaza y su corona de puestos de flores". Los grafitis no afectan solo a los locales cerrados. Las persianas de todos los puestos son objeto de las pintadas que los floristas limpian "con lo que podemos".

Aseguran, además, que el ayuntamiento no les ha explicado nada sobre la reforma de la plaza del Ayuntamiento. "Esperamos que al menos nos dejen las mismas condiciones que tenemos". "No sabemos si será esta año o cuando pero lo cierto es que hace falta un cambio. "Tenemos ilusión pero de momento no nos dicen nada". Nosotros cuidamos y mantenemos los puestos. Vandalismo, pedimos más seguridad y policía. No da buena imagen que la plaza se vean locales cerrados. Hay solicitudes de hijos de floristas de la plaza.

El negocio, aseguran, va bien, aunque "hay temporadas más fuertes y otras flojas, como el verano". "Los extranjeros, sobre todo latinos y de países del Este han animado las ventas en los últimos años". "Compran mucha flor fresca", explica otra vendedora.

Grafitis en un puesto de flores de la plaza del Ayuntamiento / GMS

Los puestos de flores son concesiones municipales y el adjudicataria no puede tenerlo cerrado más de cinco meses al año, algo que en algunos casos no se está cumpliendo. la pandemia, uno de los doce puestos de flores de la plaza del Ayuntamiento, cubierto de grafitis y dando muy mala imagen del conjunto. De los doce que quedaron tras la reforma solo quedan activos nueve puestos, cuando la concesión no deja tenerlos más de cinco meses cerrados.

Tampoco está en uso continuado el puesto que adquririó el ayuntamiento como extensión de la oficina de publicaciones y mercados. "Está casi siempre cerrada". La imagen del el centro de la tercera capital de España no es la mejor cuando se está hablando de que van a traer la colección de Sorolla aquí mismo, al palacio de Correos". "Hay que cuidar lo que tenemos", asegura un florista veterano. "Hay turistas que fotografían más nuestros puestos que el propio ayuntamiento".

Simbolo de la ciudad olvidado

La concejala del Grupo Municipal socialista Maite Ibáñez se hacía eco este lunes de las denuncias de los vendedores y lamantaba “el estado de abandono, suciedad y vandalismo” que sufren los puestos de flores de la plaza del Ayuntamiento, “fruto del bloqueo de la reforma integral del espacio por parte del Gobierno municipal de Catalá y Vox, que mantiene el proyecto paralizado desde hace más de dos años”.

“Lo que debía ser una plaza viva, cuidada y símbolo del orgullo de ciudad, hoy ofrece una imagen de degradación y dejadez, con los puestos de flores completamente abandonados”, ha afirmado Ibáñez quien ha puesto de ejemplo “la rotura del mobiliario o las pintadas que presentan muchos de ellos, además de que algunos están cerrados”.

En este sentido, ha expuesto que los puestos son “parte del paisaje histórico y comercial de València” y “Catalá demuestra su desgana al permitir que estén vandalizados, con estructuras deterioradas y sin reforzar su mantenimiento, a pesar de encontrarse en un entorno protegido que incluye edificios emblemáticos como el Palacio de las Comunicaciones, el Rialto, el Ateneo Mercantil o el propio Ayuntamiento”. Para la concejala socialista, “esta es la marca del Partido Popular en València: desidia, abandono y nulo cuidado por el patrimonio y el comercio tradicional”. Así, ha advertido de que no se trata “solo una plaza sucia, es una plaza ignorada y abandonada”.

El puesto del mercado, abandonado

También ha denunciado Ibáñez que el puesto de flores que se instaló en la plaza del Mercado con motivo de la reforma de todo este entorno está también cerrado y abandonado. Este nuevo puesto junto a la Llotgeta fue objeto de un diseño más moderno, incorporando servicios de agua y electricidad, así como toldos de color amarillo, siguiendo la línea estética de los del Mercado.