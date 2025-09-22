Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en València al arder un coche en el Paseo de la Alameda

El incendio ha llenado de humo esta gran arteria de la ciudad, ocasionando algunas retenciones

Incendio de un coche en el Paseo de la Alameda

Incendio de un coche en el Paseo de la Alameda / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El incendio de un coche frente a la comisaría del Paseo de Alameda ha provocado que esta arteria de la ciudad se haya llenado completamente de humo. El incidente ha alertado a los transeuntes y ha provocado leves retenciones en uno de los accesos a la avenida. Más allá del impacto en el tráfico, el incendio no ha provocado mayores daños materiales o personales.

Casualmente, València está celebrando hoy el Día Europeo Sin Coches, una jornada creada para concienciar sobre la necesidad de dejar el coche en casa y emplear el transporte público o alternativas de movilidad como la bicicleta, el patinete o el desplazamiento a pie. El metro o el bus son hoy gratuitos y en la EMT se ha visto más pasaje del habitual, pero el tráfico sigue siendo muy denso en el 'cap i casal', donde en los últimos tiempos se ha producido un incremento de hasta 20.000 coches mensuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents