Susto en València al arder un coche en el Paseo de la Alameda
El incendio ha llenado de humo esta gran arteria de la ciudad, ocasionando algunas retenciones
Redacción Levante-EMV
El incendio de un coche frente a la comisaría del Paseo de Alameda ha provocado que esta arteria de la ciudad se haya llenado completamente de humo. El incidente ha alertado a los transeuntes y ha provocado leves retenciones en uno de los accesos a la avenida. Más allá del impacto en el tráfico, el incendio no ha provocado mayores daños materiales o personales.
Casualmente, València está celebrando hoy el Día Europeo Sin Coches, una jornada creada para concienciar sobre la necesidad de dejar el coche en casa y emplear el transporte público o alternativas de movilidad como la bicicleta, el patinete o el desplazamiento a pie. El metro o el bus son hoy gratuitos y en la EMT se ha visto más pasaje del habitual, pero el tráfico sigue siendo muy denso en el 'cap i casal', donde en los últimos tiempos se ha producido un incremento de hasta 20.000 coches mensuales.
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- Estas son las nuevas calles y solares de València que se asfaltarán y adecentarán
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar
- La conselleria rectifica y pondrá de nuevo la placa original del 'Pont de la Solidaritat