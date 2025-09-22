Susto en València al arder un coche en el Paseo de la Alameda

El incendio de un coche frente a la comisaría del Paseo de Alameda ha provocado que esta arteria de la ciudad se haya llenado completamente de humo. El incidente ha alertado a los transeuntes y ha provocado leves retenciones en uno de los accesos a la avenida. Más allá del impacto en el tráfico, el incendio no ha provocado mayores daños materiales o personales.

Casualmente, València está celebrando hoy el Día Europeo Sin Coches, una jornada creada para concienciar sobre la necesidad de dejar el coche en casa y emplear el transporte público o alternativas de movilidad como la bicicleta, el patinete o el desplazamiento a pie. El metro o el bus son hoy gratuitos y en la EMT se ha visto más pasaje del habitual, pero el tráfico sigue siendo muy denso en el 'cap i casal', donde en los últimos tiempos se ha producido un incremento de hasta 20.000 coches mensuales.