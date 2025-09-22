El Corpus pide ser Fiesta de Interés Nacional

El Corpus Christi de València puede competir con prácticamente cualquiera de cuantas se celebran en España, dentro del calendario de fiestas cuya celebración el común en todo el territorio. Su riqueza de contenidos, incluyendo elementos que son plenamente autóctonos, lo hace único, convirtiéndose en una mezcla en la que bailes, adornos florales, personajes bíblicos, música y danza, cabalgata, representaciones teatrales, carros triunfales y oficios religiosos componen tres días intensos en el centro de la ciudad. Una festividad, además, mejorada tras su traslado a fin de semana, hace ya más de cuarenta años.

Ahora, la primera referencia de la misma cumple 700 años. Será en 2026 y la Delegación de Fiestas y Tradiciones ha iniciado los trámites administrativos para que la celebración del Corpus Christi obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La petición se formula después de que el Corpus de València fuera reconocida en 2019 como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat, a través de la Resolución de 3 de febrero de ese año. Dicho reconocimiento destacó el valor histórico, cultural y turístico de esta tradición, considerada la “festa grossa” de València.

Las Rocas están pendientes de su rehabilitación / J.M. López

La declaración a nivel nacional es un paso para su puesta en valor. El de Toledo, por ejemplo, tiene la condición de interés internacional desde hace 45 años".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de València busca "consolidar el papel del Corpus Christi como referente de la identidad festiva valenciana, reforzar su proyección turística y garantizar la preservación de su legado cultural para las futuras generaciones.

La festividad llegará a su séptimo centenario con la asignatura pendiente de no haber conseguido reformar, rehabilitar y tener a punto las Rocas, uno de los elementos distintivos y característicos de la misma.