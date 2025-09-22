La Generalitat pide a València medidas adicionales para su Zona de Bajas Emisiones "de mínimos"

El pasado martes, 16 de septiembre, el Ayuntamiento de València sacó a información pública la modificación puntual del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2013 para incluir en él la Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de València, exigida por la normativa estatal. La modificación se acompaña del informe ambiental emitido por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente; y concede un plazo de un mes para que las personas interesadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.

La inclusión de la ZBE en el plan de movilidad es una cuestión formal para poder implementar el calendario de limitaciones a los vehículos contaminantes, que sigue adelante con los plazos previstos, pero el informe ambiental contiene algunas apreciaciones que merece la pena destacar. Por ejemplo, se indica que el tráfico viario es el principal contribuyente a los niveles de contaminación atmosférica en los entornos urbanos, pero cita además un estudio de calidad del aire en València realizado por el ayuntamiento que apunta a «la actividad portuaria como principal emisor de los principales contaminantes atmosféricos».

En el mismo apartado, que recoge las consideraciones aportadas por la Dirección General de Protección de la Atmósfera el 25 de agosto de 2025, el documento señala lo siguiente: «Conforme a la documentación presentada, se establece un listado de medidas y el calendario de aplicación (de la Zona de Bajas Emisiones). Se recoge una modelización de la calidad del aire que sirve de información de base para adoptar las medidas, así como una estimación de la mejora de la calidad del aire esperable con la implementación de estas medidas. Según esta estimación, no se alcanzarían los niveles exigidos en el escenario 2030 recogidos en la Directiva de la UE».

Y del texto aportado por la misma dirección general cuelga un tercer comentario igualmente relevante para los intereses del Ayuntamiento de València y los vecinos de la ciudad: «La documentación incluye el contenido mínimo establecido en la normativa. El informe considera relevante que, pese a los efectos positivos que resultan esperables en el municipio, es previsible que para alcanzar los objetivos marcados en la Directiva (UE) 2024/2881 y la Ley 7/2022 sea necesario complementar la ZBE con actuaciones adicionales en los próximos años, especialmente en movilidad. Corresponde al Ayuntamiento determinar las medidas más adecuadas para alcanzar los objetivos marcados».

Finalmente, aunque la la conselleria emite un informe ambiental favorable para incluir la Zona de Bajas Emisiones en el plan de movilidad de València -por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente-, supedita la aprobación definitiva a que se incluyan los contenidos mínimos especificados en el informe del Servicio de Protección.

Al respecto, la concejala socialista María Pérez ha manifestado: «El informe de la Generalitat confirma lo que los socialistas llevamos denunciando durante meses, que la ZBE que presentó el gobierno de Catalá es insuficiente y no garantiza ni tan siquiera el cumplimiento de las exigencias europeas que ya están aprobadas y en vigor. En este documento, se deja negro sobre blanco que la ZBE es de mínimos y que tendrá que aplicar medidas adicionales para alcanzar las metas de la Directiva».

«Es decir», continúa la edil socialista, «lo que el PP ha presentado no basta para asegurar que en esta ciudad se mejora la calidad del aire. Llevamos meses advirtiéndolo, pero el gobierno de Catalá ha preferido improvisar, aprobar a contrarreloj un plan sin ambición real y vender como éxito lo que es un rotundo fracaso, porque carece de las herramientas necesarias para mejorar la calidad del aire. A la vista del documento de la Generalitat, exigimos al ayuntamiento que presente una ordenanza rigurosa, ambiciosa y alineada con la normativa, porque lo que está en juego no es solo evitar sanciones, sino la salud y el futuro de nuestro municipio», lamenta.