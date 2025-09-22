"Que no, que hoy no hay que pagar el autobús"

Apostado en la marquesina, el usuario saca su tarjeta verde, preparado para la inminente llegada del autobús correspondiente. "¿No sabe que hoy es gratis el autobús?". "La verdad es que sí, pero es la fuerza de la costumbre". Llegan los autobuses y se nota que, para el conductor, es un día de muchas explicaciones. Se pasan el rato haciendo gestos en plan "tire adelante", o haciendo gestos de negación con la cabeza. "Es que mucha gente no lo sabe". Algunos de ellos han optado por el método casero de poner un papelón en la mampara para dejar claro que hoy no hay que pagar.

Métodos caseros de información

El cobrador electrónico también lo pone en valenciano. Y también los marcadores de las marquesinas dejan caer de vez en cuando el mensaje. Pero eso es algo que sirve de poco al usuario extranjero, a quien seguramente le vendría mejor un "Free" o un "Today Free" bien grande. Los habituales, los de los bonobuses, acercan la tarjeta casi por inercia y el resultado es nuevamente una señal de inválido. Que si tiene ocho viajes pendientes, los mantiene en su cuenta.

Es la porción de caos que tiene el Día Sin Coche, en el que las instituciones regalan los viajes del día en los servicios de transporte colectivos. En València permite desplazarse en metro y en autobús.

Usuarios acceden a un autobús / Miguel Angel Montesinos / D

¿Aumenta la cantidad de viajeros? Más allá de las cifras que se lleguen a dar como oficiales, también está la introspección a pie de vehículo. No cabe duda que ayuda, pero la sensación es que es más el premio a quien lo utiliza habitualmente que el desembarco masivo de nuevos viajeros. Sobre todo, por una cuestión básica: "si para ir a tu trabajo no hay una combinación de autobús muy buena, vas a seguir utilizando tu vehículo" reconocía un responsable municipal. Dicho de otra forma, el autobús no es un servicio de entrega a domicilio -cuanto más lo sea, mejor- y muy bien tienen que darse las cosas para emplearlo si el medio habitual, por muchas circunstancias, es a dos o cuatro ruedas.

Paseo de vehículos por la Gran Vía / Miguel Angel Montesinos

Se nota en seguida entre los viajeros, donde los sondeos son coincidentes: "yo sí que lo sabía". "Me he enterado por internet". "Un familiar iba a comprar el bonobús y, de repente, ha dicho, "Si hoy no hace falta"". La constante es que el viajero habitual sí que tenía controlada la gratuidad. "No te creas que ha habido muchas más gente de la habitual" comenta un conductor de la EMT mientras espera a reanudar el servicio. "Son muchos más los que no los sabían que los que se nota que han venido adrede".

Avería, la peor publicidad

Y por si fuera poco, no es el mejor día para tener averías. Especialmente en un servicio, el de metro, que se antoja más proclive a usar de él en caso de gratuidad. La avería de uno de los trenes a la altura de Picanya generó el caos y además, en hora punta, generando retrasos en dos líneas y la suspensón de otra, y afectando a todos los usuarios, tanto a los habituales como a los que se habían aventurado a emplearlo de forma ocasional. Lo peor para un producto es la mala publicidad.

Es cierto, por otra parte, que el Día Mundial Sin Coches, señalado en todas partes el 22 de septiembre, se creó y aprobó en el tramo final del pasado siglo. Desde entonces, los modos y modas de la sostenibilidad en el transporte han ido generando numerosas medidas para tratar de contener lo inevitable.