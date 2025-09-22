Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa

Una de las doce arrocerías de la playa de la Malva-rosa está ya lista para el derribo. Se trata del Bobo, que ya ha echado el cierre, retirado el cerramiento y las mesas de la terraza y demás mobiliario, y colgado el cartel en la puerta de cerrado "por reformas hasta marzo". Esta es la primera de la seis arrocerías que está previsto derribar en esta primera fase de renovación de lo tradicionales chiringuitos playeros, cuya gastronomía tradicional atrae a miles de visitantes y que tendrán que echar el cierre durante unos meses para poder llevar a cabo la renovación integral de los locales, una obra que llevaba pendiente ocho años y que se ha retrasado por distintos problemas, desde los cambios en el proyecto al retraso en las licencias. Alrededor del Bobo siguen funcionando las otras arrocerías que también esperan derribo, las siguientes serán La Alegría de la Huerta y la Murciana, que tiene programado el cierre y desmontaje para el 12 de octubre.

La previsión, tal como informó Levante-EMV, es que a lo largo de este año se derriben un total de seis de las doce arrocerías del Paseo Marítimo, con vistas a la popular y turística playa de la Malva-rosa. La programación es también que a medida que se vayan derribando locales se vaya empezando la cimentación para la colocación de los nuevos restaurantes, construidos en fábrica, en Almussafes, un experiencia de arquitectura industrializada aplicada a la hostelería que renovará por completo la imagen ochentera de los chiringuitos de la playa.

Tenemos muchas ganas de empezar con la obra, porque los locales ya no están en condiciones"

"Tenemos mucha ganas de que empiece la obra, llevamos esperando ocho años, nos decían que iba a ser ese año y luego se retrasaba y no se hacía y así llevamos todo este tiempo con unos locales que no están ya en condiciones", apunta el encargo de La Murciana, Daniel Navarro, que andaba organizando mesas esta mañana y apurando hasta el último día para seguir sirviendo arroces a pie de playa. Los hosteleros no han invertido lo que hubiera sido necesario en cocinas o climatización porque sabían que iba a haber obras pero se ha hecho "demasiado largo". Ahora por fin empiezan a ver el inicio de los trabajos.

Cartel de cerrado de la arrocería El Bobo / RLV

Estudios del suelo para la nueva cimentación

Las terrazas, con buen tiempo, presentaban este lunes una buen nivel de ocupación, sobre todo extranjeros. Lo normal es tener público hasta octubre, por eso el grueso de la obra de demolición arrancará en unas semanas. El día 1 de octubre llegarán las máquinas para derribar el bobo.

En paralelo se han empezado a hacer los sondeos del terreno previos para la costrucción de la nueva cimentación de los restaurantes. Se trata de renovar por completo también la instalación "que no se ve", bajantes, tuberías, sanitarios... de los chiringuitos, que tras décadas urge cambiar. Los propios clientes están con ganas de ver los nuevos locales, porque va a ser un cambio radical, apuntan los hosteleros. La renovación de las arrocerías no afectará a todos los locales de hostelería que hay en la playa. De hecho el local de la franquicia de bocadillos Pans & Company que hay en pleno paseo marítimo se quedará tal como está.

Las arrocerías de la Malva-rosa, que serán sustituidos por nuevas construcciones de arquitectura modular, más ligera y mejor integradas en el paisaje, se desmantelarán en dos fases, seis este año y los otros seis restantes después del verano de 2026. "No queremos dejar el paseo marítimo sin servicio", explicaba a este dairio el presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malvarrosa, José Miralles, propietario de una de las arrocerías históricas, La Alegría de la Huerta, que será derribada en esta primera fase.

En la hostelería del Marítimo esperan que la renovación de las arrocería de la Malva-rosa, que supondrá una inversión de 800.000 euros por local, financiados por los propietarios de los negocios sin ayudas, sea el detonante para la renovación de un paseo que necesita mejoras, aseguran, tanto en movilidad como en imagen. El plan especial del Cabanyal incluyó el paseo marítimo en la regeneración urbanística del barrio. Como parte de plan se incluyó una propuesta de los redactores, los urbanistas Gerardo Roger y Luis Casado, para renaturalizar todo el paseo marítimo quitando obra dura e introduciendo dunas y vegetación para modelar y mejorar el paisaje litoral. Una propuesta sobre la que el nuevo gobierno de PP y Vox no ha movido ficha.

Los hosteleros de la playa de la Malva-rosa pusieron ciertos reparos a la recuperación de las dunas por el riesgo de pérdida de visión desde las terrazas. El nuevo diseño de los locales que sube la terraza a la primera planta de los locales acabaría con el problema.