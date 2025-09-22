La placa de los vecinos regresa al "Pont de la Solidaritat"

Los operarios de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente han restituido la placa que los vecinos de La Torre colocaron dos meses después de la barrancada en la pasarela que conecta San Marcelino con la pedanía del sur, bautizando como "Pont de la Solidaritat" la ciclovía utilizada por miles de voluntarios para llevar vívieres a la zona cero de la barrancada.

El viernes de la semana pasada la citada conselleria retiró esta placa y colocó la suya propia, con logo oficial y el nombre "Pasarela de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga", en castellano, nombre que ya había sido acordado antes de la dana. Los vecinos de La Torre respetan el criterio del organismo autonómico y no cuestionan el cambio de nombe oficial, pero molestó que la retirada de su placa se realizara de noche y sin previo aviso. Además, para el acto de colocación del nuevo rótulo, al que acudió la familia del ingeniero que diseñó la pasarela, tampoco se les avisó.

Sin embargo, la presidenta de la asociación vecinal de la pedanía, Aniuska Dolz, y el portavoz de la misma, Norman Ortells, se presentaron en el acto y transmitieron su malestar, considerando una "falta de respeto" que la conselleria retirara un cartel –cuyo nombre fue propuesto por el Consell de la Juventud– que en su día fue inaugurado, de manera emotiva, por cientos de vecinos y voluntarios de fuera de La Torre.

Esta queja la recogió Julia Climent, concejala de Participación y Acción Vecinal, presente también en el bautismo oficial de la pasarela con la placa al ingeniero Meliá Lafarga, y prometió mediar con la conselleria para devolver el rótulo vecinal a su sitio original. Un día después de que Levante-EMV se hiciera eco de la protesta, la conselleria de Martínez Mus cambió de lugar su placa, se la llevó del lado de La Torre y la colocó en una columna más cercana a la parte de San Marcelino.

Finalmente, esta mañana han colocado en la cara externa que mira a La Torre una placa nueva –el ayuntamiento la ha creado a semejanza de la anterior y se la ha entregado a la conselleria– con el nombre "Pont de la Solidaritat". En teoría, esta tarde entregarán a la presidenta de la asociación el cartel azul original.