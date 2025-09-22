Por qué este producto de Lycolé evita el envejecimiento prematuro y le llaman el oro rojo de la juventud

Hay algo especial en abrir un nuevo cosmético por primera vez. La textura, el aroma o ese momento en el que se aplica con la esperanza de que algo bueno ocurra en la piel. Aunque esa esperanza hace tiempo que ya no es suficiente, hoy ya buscamos algo más que sensaciones. Queremos que funcione. Queremos saber qué lleva dentro, de dónde viene, por qué promete lo que promete. Queremos confiar en que sirve de verdad.

En medio de todo esto han surgido marcas que entienden que la innovación no está solo en lanzar un sérum nuevo cada mes, sino en apostar por ingredientes que de verdad aporten algo diferente. Ingredientes que no se quedan en la superficie. Ingredientes como el licopeno, un activo poco conocido, pero con un potencial real y fascinante.

Licopeno, el antioxidante que está descubriendo la piel

El licopeno es el pigmento natural que da al tomate su característico color rojo intenso. Pertenece a la familia de los carotenoides, conocidos por su potente acción antioxidante. En el mundo de la nutrición lleva años siendo estudiado por su capacidad para proteger al organismo del daño celular y prevenir el envejecimiento prematuro. Pero hace un tiempo que destaca en un terreno hasta ahora poco explorado: la cosmética.

Gema, Blanca y Mamen decidieron convertir su pasión por la cosmética natural en Lycolé. / Lycolé

Cuando se formula correctamente, el licopeno actúa como un escudo frente a los radicales libres causados por el sol, la contaminación, el estrés o el tabaco. Esos radicales son los responsables de la pérdida de firmeza, el tono apagado, la aparición de arrugas y otros signos visibles del envejecimiento cutáneo. El licopeno no solo los neutraliza, también ayuda a preservar el colágeno, a mantener la piel más flexible y a reforzar su barrera natural.

Licopeno actúa como un escudo frente a los radicales libres causados por el sol, la contaminación o el estrés. / Lycolé

Una de sus grandes virtudes es la tolerancia. No provoca irritaciones ni reacciones, como sí puede suceder con otros activos más agresivos. Por eso se recomienda muchísimo a quienes buscan prevenir el envejecimiento desde la delicadeza, sin comprometer la salud de su piel. Además, tiene una particular afinidad con las capas lipídicas de la epidermis, lo que le permite penetrar y actuar en profundidad.

Lycolé, cuando el corazón de una marca está en su ingrediente

Lycolé es una firma española de cosmética natural que ha hecho del licopeno su seña de identidad. No como una tendencia de laboratorio, sino como el resultado de años de investigación y cuidado por cada detalle. Su historia comienza en 2013, cuando tres amigas, Gema, Blanca y Mamen, decidieron convertir su pasión por la cosmética natural en un proyecto real . Habían oído hablar del licopeno en alimentación, sabían que era un antioxidante de alto valor, y se hicieron una pregunta que lo cambiaría todo: ¿y si lo llevamos a la piel?

Lycolé es una firma española de cosmética natural. / Lycolé

Esa curiosidad se transformó en trabajo riguroso. Estudiaron las posibilidades cosméticas del licopeno, ensayaron fórmulas, y poco a poco construyeron una línea de productos limpia, sensorial y comprometida. Así nació Lycolé, una marca que no solo elige ingredientes por su eficacia, sino también por su origen, su impacto y su respeto por la piel.

En 2017 se unió al proyecto el Grupo Empresarial GECONESA, proveedor de tomate procesado con base en Extremadura, lo que permitió cerrar el círculo. Lycolé puede hoy controlar todo el proceso, desde el cultivo del tomate hasta la obtención del licopeno puro, pasando por la formulación y el envasado final. Como el licopeno está solo en la piel del tomate, para obtener un litro de licopeno son necesarios 20.000 kg, por lo que la asociación con GECONESA resulta clave.

Un producto natural, eficaz y con alma

Los productos de Lycolé no son nada agresivos. Su fuerza está en el uso inteligente del licopeno y en fórmulas sencillas que trabajan en equilibrio con la piel, sin siliconas, parabenos o derivados sintéticos. Sus texturas son ligeras, su absorción es rápida y sus resultados son progresivos, pero consistentes.

Y sobre todo, hay algo más difícil de describir pero igual de importante: la coherencia. Lycolé ha sabido crecer sin perder su esencia . Hoy su equipo se ha ampliado, con nuevos socios y un laboratorio propio, pero mantiene intacta la filosofía con la que nació. Una cosmética que no sigue la corriente, pero avanza con paso firme.

El mercado quizá esté lleno de activos que van y vienen, pero el licopeno tiene algo distinto: lleva décadas demostrando su valor en el interior del cuerpo. Ahora, gracias a marcas como Lycolé, empieza a escribir su historia también sobre la piel.