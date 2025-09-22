El Puente del Ángel Custodio incorpora un carril exclusivo EMT-Taxi en cada sentido

El puente del Ángel Custodio ha incorporado un carril exclusivo EMT-Taxi en cada uno de los sentidos, segregados del resto de la circulación para mayor seguridad y fluidez. Se trata de un tramo estratégico para la red de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por el que circulan las líneas 18, 19 y C3, que permite enlazar el paseo de la Alameda con la avenida de Peris y Valero. El puente soporta un elevado volumen de tráfico, tal como han subrayado desde el Servicio Municipal de Movilidad, y los nuevos carriles han sido señalizados y segregados mediante bolardos reflectantes.

El concejal delegado de Movilidad, Jesús Carbonell, ha visitado este lunes el nuevo carril reservado a los autobuses urbanos y al taxi, y ha recordado que la actuación está explícitamente contemplada en el Plan Director de la EMT 2025-2030. De hecho, este documento identifica como debilidad clave la “dificultad de la EMT para ser competitiva en tiempo (total) de desplazamiento en la ciudad frente a otros modos de transporte”. Por ello, ha subrayado el concejal, ha habilitación de carriles bus es la herramienta principal para abordar y poder dar una solución efectiva a este problema de movilidad urbano.

Además, según los análisis operativos del Plan director, los autobuses de la EMT pierden casi un 30% del tiempo de viaje, detenidos por el tráfico rodado en las calles. La segregación del transporte público del tráfico mixto es fundamental para reducir las demoras, aumentar la velocidad comercial (actualmente en una media de 13,93 km/h) y mejorar su puntualidad.

En estos momentos, València suma, aproximadamente, un total de 70 kilómetros de carril reservado EMT-Taxi en toda la ciudad, de los cuales cerca de 5 kilómetros están segregados mediante bolardos reflectantes.