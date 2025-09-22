La reforma de la plaza arqueológica de l'Almoina vuelve a la casilla de salida

Un error de cálculo en el presupuesto de licitación de las obras de reparación de la plaza arqueológica de l'Almoina han devuelto la licitación a la casilla de salida y obligado a incluir una adenda con un modificado de los precios de licitación a la que optaban tres empresas: Cobra Instalaciones y Servicios, SAU Fulton y la UTE Urgacén-Ursa Infaestructuras. El error en el presupuesto de reparación de las filtraciones de la cubierta del Centro Arqueológico de la Almoina retrasará unos meses el inicio de las obras.

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de València aprobó el pasado 6 de junio contratar la ejecución de las obras de reparación de filtraciones de agua de la cubierta y adecuación de la instalación de climatización del centro arqueológico de L'Almoina, inaugurado en 2007, por un presupuesto de dos millones de euros. El error en el cálculo de los precios del contrato, en concreto, en la instalación del andamio, se descubrió tras la apertura de los sobres de las ofertas económicas de las empresas licitadoras, una de las cuales incurría en baja anormal. En la audiencia que se dio a la empresa para que justifique su oferta económica se comprueba la existencia de un error en el precio unitario del proyecto que "repercute de manera relevante en la cuantía económica del contrato", según el informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, por lo que se insta al "desistimiento" del procedimiento para acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización del contrato, notificándose a los candidatos o licitadores.

A la vista de que el error en el proyecto, que repercute asimismo en la cuantía económica del contrato, se determina la necesidad de elaborar de nuevo la práctica totalidad de la documentación contractual, así como aprobar el gasto correspondiente al cálculo correcto del precio del contrato, una vez introducidas las modificaciones que resulten pertinentes.

Presupuesto sobredimensionado

De este modo la junta de gobierno aprobó el 12 de septiembre la modificación del proyecto básico y de ejecución para la reparación de filtraciones de agua de la cubierta y adecuación de la instalación de climatización del Centro Arqueológico mediante la incorporación de una adenda presentada el pasado 2 de septiembre, que corrige la partida presupuestaria del montaje y desmontaje del andamio tubular que se requiere para llevar a cabo la obra de reparación de la plaza arqueológica y actualiza al mismo tiempo el resto de precios y mediciones. Con los ajustes el presupuesto de licitación se quedaría en 1,8 millones de euros, esto es 200.000 euros menos, y se mantiene el plazo de ejecución de 14 meses.

La concejala socialista Maite Ibáñez ha criticado al respecto de la situación de la plaza de l'Almoina que "es un ejemplo más del abandono de infraestructuras culturales como la Roqueta, restaurada por el anterior gobierno progresista y en espera de uso, o el edificio de la plaza del doctor Collado, junto a la Lonja cuyas obras llevan paradas meses".

Problemas antiguos sin solucionar

Fuentes de la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales apuntan que los problemas de la plaza arqueologica vienen de años atrás y hasta ahora solo se había actuado parcheando el espacio. Añaden que el error en el cálculo del presupuesto se ha detectado a tiempo y ya se ha subsanado. El contrato se ha vuelto a enviar ahora a contratación para que lo licite nuevemante y las empresas se puedan presentar para la ejecución de unas de las actuaciones patrimoniales más imporantes de los últimos años. Confían en poder adjudicar el contrato definitivamente a principios de año, con lo que la reforma podría estar terminada en el primer trimestre de 2027.

La plaza arqueológica de la Almoina y su lucernario-lámina de agua / JM Lopez

Levantar la plaza

El proyecto básico y de ejecución de las obras, firmado por el arquitecto Carlos Campos, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en septiembre de 2024. El objetivo era solucionar los problemas de humedad y las filtraciones causadas por la lámina de agua del centro arqueológico. El proyecto contempla tanto la reparación de las filtraciones en la sala expositiva bajo rasante, como las intervenciones de reparación del sistema de climatización del centro. Y, además, se prevé actuar sobre los desperfectos ocasionados por efecto del agua a través del tiempo. Asimismo, se revisarán los puntos de impulsión y desagüe del agua, para lo cual se procederá a desmontar los tramos frontales y de pavimento de la plaza recayente a la calle de l'Almodí, así como los tramos frontales de peldañeado y de pavimento de acceso al edificio dos del complejo arqueológico municipal. La actuación también afectará al entorno del espacio museográfico, dado que se prevé levantar un amplio sector del viario adyacente, así como del correspondiente al techo de la sala arqueológica, que se encuentra a la misma cota.

Las actuaciones previstas en la lámina de agua del lucernario, que ha dado problemas de filtraciones desde el primer momento, contempla el desmontaje de los canales de recogida e impulsión del agua; el desmontaje, reposición y pintado de las placas de cierre de los falseos de los extremos del estanque en la sala arqueológica; y el saneado de los elementos metálicos mediante cepillado manual. Asimismo, se procederá a sustituir los canales de acero inoxidable que estén deteriorados, así como de los elementos obsoletos del sistema hidráulico. Y, finalmente, se efectuará la limpieza y posterior sellado de las juntas de piezas de vidrio mediante productos especiales de espumas de poliuretano o similares.