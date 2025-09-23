La auditoría de ciberseguridad en el jardín del Turia lleva dos años parada

El grupo municipal de Compromís ha revelado que semanas antes del cambio de gobierno (4 de mayo de 2023), Sergi Campillo impulsó y el ayuntamiento aprobó una moción para realizar una auditoría de ciberseguridad en el Organismo Autónomo de Parques y Jardines, entidad municipal que se encarga de gestionar el viejo cauce del Turia. Desde entonces está paralizada.

De hecho, los valencianistas preguntaron por dicha auditoría en octubre de 2024 y el entonces concejal del ramo, el voxista Juan Manuel Badenas, respondió que ya había un expediente abierto para la revisión externa como paso previo a la creación de un Plan Director de Ciberseguridad del OAM, estrategia también pendiente.

Al respecto, la portavoz del grupo ha considerado: "Catalá está desprotegiendo la ciberseguridad del Ayuntamiento de València. Cabe recordar que Compromís impulsó el primer Plan Director de Ciberseguridad, que también creó un comité de seguimiento, y Catalá no solo no ha hecho los deberes, sino que los ha guardado en un cajón”, señala la valencianista.

“Queremos pedir explicaciones para saber si esta situación se está reproduciendo en el resto de organismos autónomos y reclamaremos a Catalá que trabaje, porque en muchas ocasiones vive de rentas, pero en este caso ni siquiera eso –ha continuado Robles–. Se ha dedicado a paralizar el trabajo que ya se había hecho. El ataque que ha sufrido Parques y Jardines se podría haber evitado perfectamente."

Se refiere la portavoz de Compromís al ataque sufrido la semana pasada por el sistema que controla el riego del tramo VI del jardín del Turia. Según explicaron fuentes municipales, el pasado 16 de septiembre se detectó un funcionamiento anómalo del riego en el gran pulmón verde de València, cuyo sistema informatizado de riego depende del Organismo Autónomo de Parques y Jardines.

Este sistema lleva instalado 10 años y tenía una fuga de seguridad por donde se realizó la intrusión. Durante unos minutos los aspersores del jardín estuvieron funcionando ininterrumpida y descoordinadamente en el tramo VI del viejo cauce, a los pies de las Torres de Serranos, encharcando algunos carriles.

Al aislar los equipos los servicios municipales comprobaron que el ataque se había realizado con IP rusas, sin que este impactara en otros sistemas municipales ni el resto de tramos del río. El sistema de riego del jardín del Turia está segmentado en 14 tramos independientes y los hackers únicamente lograron activar el sexto.

El Organismo Autónomo de Parques y Jardines resolvió la incidencia desactivando el riego automático del citado tramo, algo que se ha mantenido así por precaución ante el temor de nuevas réplicas. Los técnicos municipales activan manualmente los aspersores y el citado organismo está buscando una empresa de ciberseguridad que blinde el sistema.